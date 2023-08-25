「國產約打造進口車」新竹棒球場爭議 議會監督小組追到底

新竹市政府昨天公布美國大聯盟場務專家檢測新竹棒球場報告後，施工廠商巨佳營造回應「不可能契約開國產車的內容，要我們打造出進口車的標準等級」說法，引發熱議。市議會組成改善監督小組將於9月1日下午2點舉行第4次會議，並已發文市府要求出席說明報告內容。

美方專家報告昨天出爐後，市議會各黨團與議員皆有不同看法，但都不約而同希望盡快依據專業意見與契約內容改善棒球場。新竹棒球場自從去年7月底宣布封閉改善後，迄今已經超過1年多沒有開放，同樣引起市民關注。

身為監督小組成員的時代力量議員林彥甫今天說，針對昨天棒球場分析報告出來後，工程廠商巨佳營造表示：「不可能契約開國產車的內容，要我們打造出進口車的標準等級」。

他對廠商此說法不以為然，因為新竹棒球場工程契約是明定要符合30分鐘內完成排水的標準，「這並非進口車標準」，更不要說進口車貴是貴在不合理的關稅，況且現在連國產車都進口車價了，可見國產車內容未必輸進口車。

林彥甫表示，雖然契約內容未明訂排水工法，但目前球場的排水測試就是一再未通過，不論是去年5月開打前，或是12月開打後的報告都不符合契約要求。即使是設計錯誤，但棒球場工程是統包契約，巨佳營造當然要負責做到符合契約規定，可以在39分鐘內完成排水的球場。

小組召集人國民黨議員吳旭豐說，9月1日下午2點將開會，已經發出開會通知單要求市府相關單位說明，包括監督小組前3次會議委員建議事項及市府執行結果，以及美國職棒大聯盟專家檢測新竹市立棒球場工程的檢測分析報告說明。

吳旭豐強調，新竹棒球場改善不能再拖了，屆時也將追問市府後續改善進度與期程，希望棒球場盡速改善完成重啟。