爭取海委會補助 竹市將打造北台首座海洋保育教育中心
新竹市政府今天指出，竹市府今年爭取海洋委員會補助計畫，將推動香山濕地生態館升級設立北台灣第1座海洋保育教育中心，並結合周邊社區及產業進行異業結盟，朝建構「香山濕地環境教育場域」邁進，同時促進觀光產業永續發展，打造專屬竹市的海岸永續旅遊品牌。
新竹市香山濕地是國家級重要濕地，同時也是新竹市濱海野生動物保護區，擁有豐富且多元的海岸生態元素，包含有台灣旱招潮、三棘鱟等多種珍貴物種。目前的濕地生態館、賞蟹步道等，平假日都吸引不少民眾造訪，前進、認識海洋生態環境。
市府產發處說明，未來香山濕地海洋保育教育中心將申請認證成為環境教育場域，提供濕地生態介紹、濕地生物模型展示，並有生態教室提供書籍、影音、環教課程等導覽；希望藉由闡釋棲地多樣性、海洋生物產卵、養育、覓食場域的重要性，啟發民眾對海洋保育的概念。
產發處也說明，新竹市為海岸城市，擁有長達17公里的海岸線，除了海洋生態資源豐富，非常適合推廣海岸永續旅遊，未來將以香山濕地海洋保育教育中心為基地，向外延伸結合17公里海岸線、整合在地社區、企業，規畫生態遊程，不僅促進地方產業創生與發展，也讓民眾可以參與友善海洋遊程。
市長高虹安說，市府團隊致力推動漁港觀光產業、海洋永續發展，為讓香山濕地的生態資源更友善，今年市府特別提案爭取北台灣首座海洋保育教育中心，未來目標打造專屬竹市「海岸永續旅遊」品牌，同時落實聯合國永續發展目標SDG14海洋生態，打造「宜居永續」城市。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言