快訊

MLB／78億合約期內只投31.1局 「天才小史」史特拉斯堡傳9月引退

捷運南港機廠工安意外釀2傷 北捷澄清：非爆炸是「這原因」

安謀搭上AI列車自行IPO 蘋果、輝達、台積電都想分杯羹

爭取海委會補助 竹市將打造北台首座海洋保育教育中心

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市香山濕地生態館未來將升級為台灣北部第一個海洋保育中心，成為環境教育及生態旅遊基地。圖／竹市府提供
新竹市香山濕地生態館未來將升級為台灣北部第一個海洋保育中心，成為環境教育及生態旅遊基地。圖／竹市府提供

新竹市政府今天指出，竹市府今年爭取海洋委員會補助計畫，將推動香山濕地生態館升級設立北台灣第1座海洋保育教育中心，並結合周邊社區及產業進行異業結盟，朝建構「香山濕地環境教育場域」邁進，同時促進觀光產業永續發展，打造專屬竹市的海岸永續旅遊品牌

新竹市香山濕地是國家級重要濕地，同時也是新竹市濱海野生動物保護區，擁有豐富且多元的海岸生態元素，包含有台灣旱招潮、三棘鱟等多種珍貴物種。目前的濕地生態館、賞蟹步道等，平假日都吸引不少民眾造訪，前進、認識海洋生態環境。

市府產發處說明，未來香山濕地海洋保育教育中心將申請認證成為環境教育場域，提供濕地生態介紹、濕地生物模型展示，並有生態教室提供書籍、影音、環教課程等導覽；希望藉由闡釋棲地多樣性、海洋生物產卵、養育、覓食場域的重要性，啟發民眾對海洋保育的概念。

產發處也說明，新竹市為海岸城市，擁有長達17公里的海岸線，除了海洋生態資源豐富，非常適合推廣海岸永續旅遊，未來將以香山濕地海洋保育教育中心為基地，向外延伸結合17公里海岸線、整合在地社區、企業，規畫生態遊程，不僅促進地方產業創生與發展，也讓民眾可以參與友善海洋遊程。

市長高虹安說，市府團隊致力推動漁港觀光產業、海洋永續發展，為讓香山濕地的生態資源更友善，今年市府特別提案爭取北台灣首座海洋保育教育中心，未來目標打造專屬竹市「海岸永續旅遊」品牌，同時落實聯合國永續發展目標SDG14海洋生態，打造「宜居永續」城市。

新竹市香山濕地生態資源豐富，包含有臺灣旱招潮、三棘鱟等多種珍貴物種。圖／竹市府提供
新竹市香山濕地生態資源豐富，包含有臺灣旱招潮、三棘鱟等多種珍貴物種。圖／竹市府提供
新竹市香山濕地生態館未來將升級為台灣北部第一個海洋保育中心，一旁是知名的賞蟹步道。圖／竹市府提供
新竹市香山濕地生態館未來將升級為台灣北部第一個海洋保育中心，一旁是知名的賞蟹步道。圖／竹市府提供

濕地 新竹 品牌

延伸閱讀

竹市中元普度推環保祭祀 「以功代金」做公益可抽好禮

全市掛牌1449輛電動車　新竹市僅27支公共充電樁太少、拚年底前新設52支

帶動客庄發展 竹市香山這處自行車道獲客委會補助改造

澎湖「大鯨小怪」繪本發表 海洋保育從小扎根

相關新聞

爭取海委會補助 竹市將打造北台首座海洋保育教育中心

新竹市政府今天指出，竹市府今年爭取海洋委員會補助計畫，將推動香山濕地生態館升級設立北台灣第1座海洋保育教育中心，並結合周...

保警支援竹縣今18人提早歸建 基層警：憂偏鄉人力短缺

警政署先前研擬擴編保安警察第二總隊員額，前天發文通知各所屬機關要求參訓人員提前歸建受訓，並於今天辦理歸建。由於新竹縣警察...

中元普度竹市推環保祭祀 以功代金捐款抽好禮

農曆7月將迎來一年一度的中元普度，新竹市環保局昨天推出「以功代金」捐款抽好禮的環保祭祀活動，即日起至9月30日，透過4大...

桃捷綠線土開案延宕 恐短收42億惹議

桃園捷運綠線規畫7處開發基地，原預估明年起可回收場站土地開發收益，卻被桃園市審計處發現招商進度落後5年以上，開發收益恐短...

世客博遇球賽期車位難求 桃擬開放文智停車場

2023世界客家博覽會如火如荼進行中，大批民眾慕名前往，導致周邊交通壅塞及停車一位難求被詬病，而鄰近展館的青埔棒球場又有...

全國義民祭竹縣登場 7縣市長同台挑擔祈福

客家重要祭典全國義民祭啟動儀式昨在新竹縣登場，活動首度邀請中台灣8位縣市長首長同台挑擔祈福，雖然雲林縣長張麗善臨時缺席，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦