爭取海委會補助 竹市將打造北台首座海洋保育教育中心

新竹市政府今天指出，竹市府今年爭取海洋委員會補助計畫，將推動香山濕地生態館升級設立北台灣第1座海洋保育教育中心，並結合周邊社區及產業進行異業結盟，朝建構「香山濕地環境教育場域」邁進，同時促進觀光產業永續發展，打造專屬竹市的海岸永續旅遊品牌。

新竹市香山濕地是國家級重要濕地，同時也是新竹市濱海野生動物保護區，擁有豐富且多元的海岸生態元素，包含有台灣旱招潮、三棘鱟等多種珍貴物種。目前的濕地生態館、賞蟹步道等，平假日都吸引不少民眾造訪，前進、認識海洋生態環境。

市府產發處說明，未來香山濕地海洋保育教育中心將申請認證成為環境教育場域，提供濕地生態介紹、濕地生物模型展示，並有生態教室提供書籍、影音、環教課程等導覽；希望藉由闡釋棲地多樣性、海洋生物產卵、養育、覓食場域的重要性，啟發民眾對海洋保育的概念。

產發處也說明，新竹市為海岸城市，擁有長達17公里的海岸線，除了海洋生態資源豐富，非常適合推廣海岸永續旅遊，未來將以香山濕地海洋保育教育中心為基地，向外延伸結合17公里海岸線、整合在地社區、企業，規畫生態遊程，不僅促進地方產業創生與發展，也讓民眾可以參與友善海洋遊程。