世客博巨幅投影驚艷基隆踩線團 桃基2地盼深化觀光交流
2023世界客家博覽會正在桃園舉行，基隆市政府今攜手地方弱勢家庭、身障族群組團參訪，在桃園市觀旅局長周柏吟帶領下，於世界館體驗客家先民乘船飄洋過海來台及航向世界各洲發展情境，生動的光影和環繞立體音效讓不少人印象深刻，也對桃園留下美好印象。
桃園市觀旅局表示，基隆市政府今天由副市長邱佩琳率團來訪，成員多為基隆弱勢家庭、身障族群和新住民，行程除了探索客家文化發展背景與歷史，城市間也互相交流親子遊憩景點規劃設計，促使兩地特色觀光更上一層。
世客博世界館一樓巨幅螢幕投影船隻在海上漂泊，象徵「客家航向世界」，即便眼睛看不到，也能透過環繞音效感受海浪在身旁拍打流動，彷彿自己與先民一起上了船，離鄉背井，準備到遠處開墾發展，而方頭且擁有一排平整白齒的客家獅，也是世界館不可錯過的內容。
桃園市觀旅局長周柏吟表示，希望世客博能讓更多人認識客家文化，而世客博除了2大主展館，還有許多副展館分布桃園各地，也希望民眾走訪世客博之餘，能觀察體會桃園各地不同的自然景觀與特色遊憩區域。
基隆市參訪團二天一夜行程除了世客博展館之外，另規劃有八德埤塘公園、埔心牧場和手信霧隱城，皆為老少咸宜的親子景點。另外，Xpark水族館、小人國主題樂園、1895乙未保台紀念公園、大有梯田生態公園、台茂公園兒童遊戲場和桃園市圖書館總館也都是值得一去再去的親子場館。
基隆方面，當地政府今年運用市有閒置空間打造「信義室內兒童樂園」，設施豐富多元，而且免費入場，不僅是基隆父母帶小孩子放電首選，也有不少鄰近縣市家長慕名而來。
周柏吟表示，很高興能邀請基隆的民眾參與本次遊程，認識桃園許多好玩的親子景點，桃園和基隆都致力於打造親子友善景點，希望能讓爸爸和媽媽和孩子們一起度過更多溫馨的親子相處時光；邱佩琳則說，透過參訪世界客家博覽會，充分認識了客家族群融合在地，發展出獨特文化的精采歷程，期許未來基隆與桃園有更緊密的合作與觀光交流，如同客家文化從臺灣走向世界，更讓世界看見臺灣。
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