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提升教師專業知能 苗縣辦共同備課工作坊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苗栗縣府教育處利用暑假在後龍及客庄國小陸續辦理「提升國小國語、數學學習力2.0教師共備工作坊」，有近250位國小教師報名參加。圖／苗栗縣府提供
苗栗縣府教育處利用暑假在後龍及客庄國小陸續辦理「提升國小國語、數學學習力2.0教師共備工作坊」，有近250位國小教師報名參加。圖／苗栗縣府提供

苗栗縣政府教育處為了提升國小教師專業知能，暑假期間在後龍、客庄2所國小辦理「提升國小國語、數學學習力2.0教師共備工作坊」，期望藉由研習活動互相觀摩激盪，提供學生更有效的學習策略。

教育處指出，此次的工作坊以苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮小學教師為培力重點，由苗栗縣國教輔導團落實創意教學，從課綱、目標、單元主題、統整活動以及內容特色等方面思考，最後聚焦形成一課一重點。

教育處表示，108課綱實施後，課程設計不同於過往，著重「設計」和「教室實踐」，當教師開始進行共同備課時，將建立互相協作及相互依存的共學文化，更新課程組織、教學策略和評量模式，以達到精進目的。

苗栗縣長鍾東錦表示，研習主要目的是讓近250位來自全縣不同地區的教師透過共同備課過程，為苗栗教育注入新活力，期待藉由教師共學共備的方式，培育各校教學專業能力，同時提供教師專業支援系統，讓教育動起來，帶動整體學校的改變。

108課綱

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