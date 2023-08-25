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全國義民祭竹縣登場 7縣市長同台挑擔祈福

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹縣文化局邀請祭典區周邊學校演出挑擔舞、客家獅等客家表演藝術。記者黃羿馨／攝影
新竹縣文化局邀請祭典區周邊學校演出挑擔舞、客家獅等客家表演藝術。記者黃羿馨／攝影

客家重要祭典全國義民祭啟動儀式昨在新竹縣登場，活動首度邀請中台灣8位縣市長首長同台挑擔祈福，雖然雲林縣長張麗善臨時缺席，但其他首長同台挑擔上香祈福，新埔國小四年級生范于霏全程以流利客語朗讀祝文，純熟的海陸腔客語及沉穩表現，也獲與會者盛讚。

新竹縣長楊文科指出，范于霏年紀雖小，但客語十分流利，還曾得過客語廣播節目比賽客聲獎第三名，客語傳承非常重要，因為「沒有客家話，就沒有客家文化」；范于霏表示自己花了不少時間練習朗讀祝文，雖然上台還是緊張，但很開心一切順利圓滿。

啟動儀式於義民廟廣場前舉行，由八音大匯演以「大開門」揭開序幕，緊接著由在地團隊築夢舞集規畫「義民祭傳習藝陣鬧棚頭」，演出「十五庄黑令旗陣」等戲碼。

楊文科與台中市長盧秀燕、新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠、南投縣長許淑華等人挑起縣市特色特產，象徵「擔擔相傳．代代傳」，並與義民廟董事長林光華、五分埔祭典區總爐主陳世偉向義民爺上香祈福，祈求國泰民安、風調雨順。

陳世偉表示，15年輪值一次的義民祭典活動，今年由五分埔聯庄輪值祭典區主辦，活動將於9月2日豎燈篙揭開核心祭典序幕，緊接著有一系列的祭儀活動，包括褒忠橋鳳山溪放水燈、義民廟祈福大典和、大士爺羽化和恭送義民爺回鑾，歡迎全國民眾來參加。

客語 義民祭

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