中元普度竹市推環保祭祀 以功代金捐款抽好禮

農曆7月將迎來一年一度的中元普度，新竹市環保局昨天推出「以功代金」捐款抽好禮的環保祭祀活動，即日起至9月30日，透過4大超商電子事務機平台選擇「以功代金」並點選「新竹市」，就能將購買紙錢的費用轉作幫助竹市8處公益團體的捐款，500元以上就可參加抽獎，有機會將平板電腦帶回家。

新竹市環保局指出，中元是重要民俗節日，民眾焚香和燒紙錢也是傳統祭儀一環，但過程會造成空氣汙染，對人體健康和空氣品質均有一定影響，因此呼籲民眾徒手祭拜代替焚香，靠「以功代金」或紙錢集中焚燒方式減少碳排放。

新竹市環保局鼓勵民眾加入環保祭祀行列，即日起至9月底可透過7-11、OK、全家、萊爾富4大超商電子事務機平台，選擇「以功代金」點選「新竹市」，將紙錢費用轉作公益捐款，憑500元以上捐款收據還可到新竹市環保局臉書專業參加抽獎活動，獎品包括平板電腦、微波爐和電風扇等家電，10月3日公開抽獎。

另外，桃園市政府因應淨零排放目標，今年中元普度也訴求低碳祭拜，對內也要求各機關舉行會議活動禁用包裝飲用水和一次性飲料杯，期盼帶頭示範，喚起環保意識抬頭。

環保局長陳世偉表示，雖包裝飲用水使用方便，但大量塑膠產品會對環境造成嚴重影響，唯有善加利用可重複使用的器皿，減少使用一次用飲料杯，才不會給地球帶來更多負擔。