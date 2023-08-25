世客博遇球賽期車位難求 桃擬開放文智停車場

2023世界客家博覽會如火如荼進行中，大批民眾慕名前往，導致周邊交通壅塞及停車一位難求被詬病，而鄰近展館的青埔棒球場又有職棒賽事將開打，桃園交通局擬有條件開放周邊的文智停車場供民眾免費停車，不過仍呼籲民眾多利用大眾交通運輸前往看展或看球。

文智停車場臨近樂天桃園棒球場、環球購物中心及機捷桃園體育園區站，每到球季都會開放供民眾免費使用，但今年因為配合世客博的整地工程取消，令不少球迷失望，也令地方居民擔心交通壅塞問題會更嚴重。

地方居民指出，青埔地區假日遊客眾多，停車位已一位難求，世客博舉辦期間有多項交通管制措施，更讓情況雪上加霜，現在職棒新球季即將開始，文智停車場不開放，球迷的停車需求勢必與排擠到地方居民和看展民眾需求，屆時違停恐怕嚴重，交通會更加壅塞。

交通局表示，市府針對世客博周邊交通有進行滾動式檢討，預計28日起，文智停車場只要遇例假日或球場有球賽，當天下午3時30分將開放一般民眾停車，而機捷A16橫山站五結停車場與機捷A20興南站停車場也可免費停車，歡迎民眾多加利用，也鼓勵大家多搭乘大眾運輸工具前往。