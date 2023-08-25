桃捷綠線土開案延宕 恐短收42億惹議

桃園捷運綠線規畫7處開發基地，原預估明年起可回收場站土地開發收益，卻被桃園市審計處發現招商進度落後5年以上，開發收益恐短少42.11億元，引發藍綠議員爭論，桃園市捷運工程局表示將提前啟動招商，加速推動整體進度。

議會民進黨團幹事長彭俊豪強調，土地開發期程是因綠線工期延宕，鄭文燦市府任內積極爭取前瞻預算建設經費時，藍營多次杯葛，現在還刻意忽視前市府努力並不厚道。

桃園市政府在三心六線捷運路網規畫26處開發基地，其中綠線開發基地共7處，範圍涵蓋G01、G04、G05、G08、G09、G31等6座車站，面積共2.92公頃，7處基地現完成用地取得，捷工局預估2025年至2027年陸續招商。

不過，審計處質疑綠線計畫綜合規畫報告原本預估明年至2026年可回收場站開發利益42億1100萬元，如今進度延遲；按台北市捷工局先前辦理土地開發期程，從招商程序開始至基地開發完成並取得使用執照，至少需耗時3至4年，推估綠線土地恐將延遲至2029年至2031年才能開發完成。

「前市長要為胡亂畫大餅道歉。」國民黨議員楊朝偉批評，綠線綜合規畫時程，全在鄭文燦市府任內期間，如今美夢無法實現，對市府和市民而言是赤裸裸的損失，前朝市府須為評估失準及招商進度落後負責。

議員許家睿則建議市府配合各基地工程進度微調，提早啟動招商工作。

捷工局坦言，受限疫情、管線遷移及文資挖掘等因素，綠線工程進度延宕，也影響相關土地開發期程；雙北捷運土地開發案多是捷運通車才辦招商，為加速開發，桃園已規畫提前於特種建築物執照核定後即啟動招商。

捷工局表示，由於G08、G09站基地多為公有土地，未來將優先開辦土地開發，局長劉慶豐日前親自協調G09站周邊畸零地主，盼取得完整街廓土地，擴大投資效益，其餘各站也會視施工排程盡速推動。