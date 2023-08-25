聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃捷綠線土開案延宕 恐短收42億惹議

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園捷運綠線土地開發進度遭審計處質疑落後，藍營批評前市長鄭文燦須負責，綠營則緩頰，綠線工期延宕是影響開發期程主因。圖為綠線G04-1站開發示意圖。圖／捷運工程局提供
桃園捷運綠線土地開發進度遭審計處質疑落後，藍營批評前市長鄭文燦須負責，綠營則緩頰，綠線工期延宕是影響開發期程主因。圖為綠線G04-1站開發示意圖。圖／捷運工程局提供

桃園捷運綠線規畫7處開發基地，原預估明年起可回收場站土地開發收益，卻被桃園市審計處發現招商進度落後5年以上，開發收益恐短少42.11億元，引發藍綠議員爭論，桃園市捷運工程局表示將提前啟動招商，加速推動整體進度。

議會民進黨團幹事長彭俊豪強調，土地開發期程是因綠線工期延宕，鄭文燦市府任內積極爭取前瞻預算建設經費時，藍營多次杯葛，現在還刻意忽視前市府努力並不厚道。

桃園市政府在三心六線捷運路網規畫26處開發基地，其中綠線開發基地共7處，範圍涵蓋G01、G04、G05、G08、G09、G31等6座車站，面積共2.92公頃，7處基地現完成用地取得，捷工局預估2025年至2027年陸續招商。

不過，審計處質疑綠線計畫綜合規畫報告原本預估明年至2026年可回收場站開發利益42億1100萬元，如今進度延遲；按台北市捷工局先前辦理土地開發期程，從招商程序開始至基地開發完成並取得使用執照，至少需耗時3至4年，推估綠線土地恐將延遲至2029年至2031年才能開發完成。

「前市長要為胡亂畫大餅道歉。」國民黨議員楊朝偉批評，綠線綜合規畫時程，全在鄭文燦市府任內期間，如今美夢無法實現，對市府和市民而言是赤裸裸的損失，前朝市府須為評估失準及招商進度落後負責。

議員許家睿則建議市府配合各基地工程進度微調，提早啟動招商工作。

捷工局坦言，受限疫情、管線遷移及文資挖掘等因素，綠線工程進度延宕，也影響相關土地開發期程；雙北捷運土地開發案多是捷運通車才辦招商，為加速開發，桃園已規畫提前於特種建築物執照核定後即啟動招商。

捷工局表示，由於G08、G09站基地多為公有土地，未來將優先開辦土地開發，局長劉慶豐日前親自協調G09站周邊畸零地主，盼取得完整街廓土地，擴大投資效益，其餘各站也會視施工排程盡速推動。

桃園 捷運 議員

延伸閱讀

邀請侯友宜到議會報告決算 新北市府：尊重議事規則

桃園市區瓦斯外洩 捷工局「施工挖破管線」灑水警戒

水質測站數據失真！新北審計處促改善 環保局：滾動調整監測點

北市有2萬多戶不願接汙水管 理由是不想拆「假山水」

相關新聞

全國義民祭竹縣登場 7縣市長同台挑擔祈福

客家重要祭典全國義民祭啟動儀式昨在新竹縣登場，活動首度邀請中台灣8位縣市長首長同台挑擔祈福，雖然雲林縣長張麗善臨時缺席，...

中元普度竹市推環保祭祀 以功代金捐款抽好禮

農曆7月將迎來一年一度的中元普度，新竹市環保局昨天推出「以功代金」捐款抽好禮的環保祭祀活動，即日起至9月30日，透過4大...

桃捷綠線土開案延宕 恐短收42億惹議

桃園捷運綠線規畫7處開發基地，原預估明年起可回收場站土地開發收益，卻被桃園市審計處發現招商進度落後5年以上，開發收益恐短...

世客博遇球賽期車位難求 桃擬開放文智停車場

2023世界客家博覽會如火如荼進行中，大批民眾慕名前往，導致周邊交通壅塞及停車一位難求被詬病，而鄰近展館的青埔棒球場又有...

提升教師專業知能 苗縣辦共同備課工作坊

苗栗縣政府教育處為了提升國小教師專業知能，暑假期間在後龍、客庄2所國小辦理「提升國小國語、數學學習力2.0教師共備工作坊...

世客博巨幅投影驚艷基隆踩線團 桃基2地盼深化觀光交流

2023世界客家博覽會正在桃園舉行，基隆市政府今攜手地方弱勢家庭、身障族群組團參訪，在桃園市觀旅局長周柏吟帶領下，於世界...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦