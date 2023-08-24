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華陵醫療站麻雀小五臟全 桃副市長允打造醫療銅牆鐵壁

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
復興區華陵整合醫療站健保醫療活動，衛福部健保署長石崇良（右三）及桃園市副市長王明鉅（左二）感謝長庚聖保祿醫院。記者曾增勳／攝影
復興區華陵整合醫療站健保醫療活動，衛福部健保署長石崇良（右三）及桃園市副市長王明鉅（左二）感謝長庚聖保祿醫院。記者曾增勳／攝影

桃園市復興區華陵整合醫療站今天下午舉辦2023復興區健保IDS計畫大型醫療服務活動，衛福部中央健保署長石崇良稱許華陵醫療站20餘年扮演健保政策示範角色，副市長王明鉅表示，希望將醫療站打造為水、電、網路、存糧充足的銅牆鐵壁，達成「健康不生病、生只生小病」目標。

健保署辦理健保山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（簡稱IDS計畫）提升偏鄉醫療照護就醫，復興區華陵整合醫療站執行IDS計畫，由長庚、聖保祿醫院團隊聯合醫療服務至今21年。

王明鉅分享自己2013年至台大竹東分院服務經驗，當時他以為那裡是偏鄉醫院，「今天到華陵醫療站，才知道竹東其實是都會區」，醫療站資源差太多、需要更多支持，他表示，感謝長庚醫療體系21年來提供華陵站全天候醫療服務，照顧偏鄉居民健康，允諾市府未來會投入更多資源，加強該醫療站基礎設施，

石崇良說，華陵整合醫療站成立以來，從沒有診所、藥局及衛生所，到有醫生、增加科別、運用巡迴醫療帶入各項專科醫療服務，為健保政策扮演示範角色，對長庚、聖保祿醫院及醫師、牙醫師公會所有醫護投入偏鄉醫療服務 守護偏鄉居民生命安全表達感謝。

王明鉅表示，市府未來會投入更多資源，強化該醫療站基礎設施，希望打造水、電、網路、存糧充足的銅牆鐵壁，讓醫療同仁放心工作，讓該醫療站緊急時刻成為附近居民避難所，其次開闢新的醫療模式，達成居民健康不生病、生只生小病目標，再者將華陵醫療站模式推廣到更多醫療資源不足的地方。

林口長庚醫院長陳建宗表示，長庚與聖保祿醫院團隊至華陵醫療站服務，提供24小時急診照護，「麻雀雖小、五臟俱全」，一步一腳印努力完備西醫、中醫及婦產科、牙科各專科一般醫院的醫療服務，每年就醫人數上看6000多人，減輕居民下山就醫不便，提升偏鄉醫療。

復興區華陵整合醫療站辦理健保IDS計畫大型醫療服務活動，肯定長庚及聖保祿醫院付出。記者曾增勳／攝影
復興區華陵整合醫療站辦理健保IDS計畫大型醫療服務活動，肯定長庚及聖保祿醫院付出。記者曾增勳／攝影

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