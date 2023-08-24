報告揭新竹棒球場不如高中等級 土木專家也喊離譜：12億經費根本不合理

大聯盟指定場務單位BrightView點出新竹市立棒球場缺失，排水、土壤都有問題，更直指內野土壤品質「連美國高中球場」都不如。對此，新北市土木建築學會理事長余烈說，這種球場搞不好2、3億就可以，但卻花了12億，拿走國家這麼龐大的經費，根本不合理。

看完美國的原文報告後，余烈講了兩次「新竹的工程太離譜了！」以他們交給政府的工程，大約兩、三億就可以，但是卻拿了12億，有可能涉及不當的利益。

以國外來說，國外的高爾夫球場，經常會下雨，若三、五天不能打球，當然不行，棒球場的要求又比高爾夫球場更高，下完雨後，要能馬上滲透到下面，下面要能有細沙、透水層，還要有排水坡度等，意即下完大雨後的半小時，草皮表面必須要是乾。新竹棒球場沒有做透水層，這太離譜了，甚至裡面還有建築廢棄物，「12億的工程，搞不好2、3億就可以，拿走國家這麼龐大的經費，非常不應該。」

他以工程專業來看，此案還挖出電線、建築廢棄物，都不是合格的建築材料。記者追問蓋一座棒球場要多少錢？余烈說，詳細經費要經過精算，包含面積、厚度、透水材料，整體等，還有自然排水坡度等，這整個工程來看，以新竹棒球場的規模，不需要到12億，以美國的高中球場等級來看，應不需要花到這麼多錢，當然此等級與國際性比賽又有差別。

針對規格標準掀爭議，巨佳營造對外回應，「不可能契約開國產車的內容，要我們打造出進口車的標準等級」，余烈反駁「唯一的標準只有一個就是能否排水」，這在美國、台灣都一樣，棒球場就是看透水、排水的效果，這與施工品質與設計坡地的問題。