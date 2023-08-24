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苗栗南庄124線道路土石坍方 全面搶通預估傍晚5點後
苗栗縣南庄鄉124線道路34.5公里處今天清晨7點多發生山壁土石坍方，僅能單線通車，預計全面搶通要下午5點過後，頭份警分局呼籲，最近山區天候不穩，常有大雨發生，易造成土石鬆動、樹木倒塌、落石等情形，民眾前往山區務必注意行車安全。
頭份警分局表示，南庄分駐所清晨7點30分接獲民眾報案，南庄鄉124線34.5公里南江村路段有落石，請求警方協助，警員劉子嘉趕往處理，現場因連日下雨導致土石鬆動，大量落石坍落到路中，影響行車安全，員警隨即放置警示標誌提醒行經坍方路段的人車注意，並通報南庄鄉公所派員到場清理。
頭份警分局長林育旺表示，最近山區天候不穩，常有大雨發生，易造成土石鬆動、樹木倒塌、落石，呼籲民眾前往山區務必注意行車安全，如發現落石、坍方，請立即通知鄉公所或報警處理。
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