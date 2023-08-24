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裝修蟑螂橫行受害者激增 立委籲比照詐欺辦案

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
林思銘（左）進一步透露，今年7月13日代表國民黨團接獲「台灣裝修受害者集結號」請願以來，就積極研議除蟑大計。圖／林思銘提供
林思銘（左）進一步透露，今年7月13日代表國民黨團接獲「台灣裝修受害者集結號」請願以來，就積極研議除蟑大計。圖／林思銘提供

近年裝修蟑螂橫行事件層出不窮，其中淨遷入人口居全台各縣市前三名的新竹縣，因裝潢、裝修需求的屋主年年增加，受害者眾多且損失慘重。立委林思銘表示，應從法律、檢警等層面下重手，並比照詐欺案件處理，若認有詐欺嫌疑即通報銀行凍結相關帳戶。

林思銘進一步透露，今年7月13日代表國民黨團接獲「台灣裝修受害者集結號」請願以來，就積極研議除蟑大計，他及黨團成員深入討論後規劃出五大打擊裝修詐騙重要措施，將透過修法及監督行政單位等管道落實。

這五大重要措施包括：一、重新審訂符合現實的室內裝潢、裝修業相關法規。二、簡化檢警報案與受害者提出告訴等便民流程。三、刑法從寬認定詐欺行為與加強罰則。四、責令檢調研擬裝潢、裝修詐騙大執法專案。五、明訂裝潢、裝修履約保證相關法規。

律師出身的林思銘呼籲有裝潢、裝修需求的屋主在找尋業者時，要特別謹慎小心受騙，而除了修法加強嚇阻，檢調機關更應進一步研擬裝潢、裝修詐騙大執法專案，比照詐欺案件進行處理。

林思銘表示，近年來飽受詐騙之苦，因裝潢蟑螂而損失的錢財從十多萬元至上千萬元都有。對於老百姓每日辛勤工作的血汗積蓄就此被騙走，他感到非常心痛。

這些不肖業者在簽約前或施工中謊稱有施工意願，但實際上並無完工意願。引誘不知情的屋主誤信上鉤之後，在施工過程中不斷利用屋主對新屋的期待，巧立各種名目索討尚未到期的款項，甚至以停工脅迫屋主支付超額費用，造成財產或是利益的減損。這樣令人痛惡的騙術，已構成詐欺行為。

他呼籲政府，絕不可以繼續縱放長期橫行的裝潢、裝修蟑螂。檢警應比照詐欺案件處理，當被害人報案之後，若認有詐欺嫌疑即通報銀行凍結相關帳戶。而他除了持續積極督促政府負起應盡的責任義務，也會加速推動修法、立法，用實質的法律行動保護人民的每一分血汗錢。

立委林思銘（中）表示，應從法律、檢警等層面下重手，並比照詐欺案件處理，若認有詐欺嫌疑即通報銀行凍結相關帳戶。圖／林思銘提供
立委林思銘（中）表示，應從法律、檢警等層面下重手，並比照詐欺案件處理，若認有詐欺嫌疑即通報銀行凍結相關帳戶。圖／林思銘提供

詐欺 詐騙

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