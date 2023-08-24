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苗縣辦共同備課工作坊 提升教師專業知能

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣政府教育處利用暑假期間，在後龍國小及客庄國小陸續辦理「提升國小國語、數學學習力2.0教師共備工作坊」，有近250位國小教師報名參加。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府教育處利用暑假期間，在後龍國小及客庄國小陸續辦理「提升國小國語、數學學習力2.0教師共備工作坊」，有近250位國小教師報名參加。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府教育處為提升國小教師專業知能，利用暑假期間，在後龍國小及客庄國小辦理「提升國小國語、數學學習力2.0教師共備工作坊」，希藉由研習活動互相觀摩激盪之機會，為全縣國小階段的教育重塑一種新樣貌，提供學生強化學力及更有效的學習策略。

教育處指出，此次的工作坊以苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮小學教師為培力重點，由苗栗縣國教輔導團國語與數學輔導小組夥伴們，以分區及分年級深入落實創意教學。從課綱、目標、單元主題、統整活動、內容特色思考，到最後聚焦形成一課一重點，再依孩子能力搭建鷹架，協助其應用於生活情境中，就能透過高效課堂形塑素養。

108課綱實施後，課程設計不同於過往，是學習經驗的「設計」，創造學習經驗的「教室實踐」，使學生和教師可以對於學習經驗進行「反思與評價」。當教師開始進行共備時，將建立互相協作及相互依存的共學文化，進行更新課程組織、教學策略、評量模式等，使老師的教與學生的學能持續改進。

縣長鍾東錦表示，研習主要的目的是為讓近250位來自全縣不同地區的教師們透過共同備課的過程，為苗栗教育注入新活力，期待藉由教師共學共備的方式，培育各校教學專業能力，同時提供教師專業支援系統，讓教育動起來，帶動整體學校的改變。

108課綱 苗栗縣 鍾東錦

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