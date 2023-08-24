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球季將開打又遇世客博一位難求 桃園文智停車場將開放

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2023世界客家博覽會本月8日已登場，不過周邊交通及停車問題不斷被民眾詬病，而樂天桃園棒球場球季將近，桃園市交通局預計28日起只要有球賽及例假日都會開放文智停車場給民眾免費停車。圖／桃園市交通局提供
2023世界客家博覽會本月8日已登場，不過周邊交通及停車問題不斷被民眾詬病，而樂天桃園棒球場球季將近，桃園市交通局預計28日起只要有球賽及例假日都會開放文智停車場給民眾免費停車。圖／桃園市交通局提供

2023世界客家博覽會本月8日已登場，吸引不少民眾前往，不過周邊交通及停車問題不斷被民眾詬病，有球迷抱怨於活動旁的樂天桃園棒球場球季將近，過去可提供免費停車的文智停車場，現在不開放，加上周邊管制一位難求，擔心屆時狀況恐雪上加霜。

桃園市交通局運輸規畫科表示，預計28日起只要有球賽及例假日都會開放文智停車場給民眾免費停車，緩解民眾需求。

文智停車場臨近樂天桃園棒球場、環球購物中心機捷桃園體育園區站，且鄰近世客博2主展館，過去每到球季，文智停車場皆免費開放供球迷使用。不過今年5月開始，因配合世客博的整地工程，不提供民眾使用。

有球迷憂心，28日將迎來球季，除了世客博多項交通管制，假日青埔地區本就人多，擔心停車空間嚴重受限，讓交通更壅塞。

運規科表示，文智停車場主要提供大客車及機車停放，過去有球賽時桃園市體育局都會提供給球迷停放轎車使用，不過配合世客博展期，停車空間規畫為大客車及機車專用停車場。

運規科表示，對於周邊交通不斷滾動式檢討，研擬28日起，只要有球賽舉行及例假日時，當天下午3時30分許，可提供給民眾停放轎車，減低民眾不便。

運規科說，世客博及球賽期間鼓勵民眾多搭乘機捷前往，有規畫機捷A18高鐵桃園站站前收費停車場，設有3000席汽車停車位及500席機車格，及機捷A16橫山站五結免費停車場共600席汽車位，機捷A20興南站免費停車場共1500席汽車位。

停車場 桃園 機捷 環球購物中心

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