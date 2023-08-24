拚2030年減碳50% 桃市府宣布帶頭禁塑「2措施」

氣候變遷因應法明訂台灣應於2050年前達成淨零排放目標，桃園市政府日前宣布2030年時達成減碳50%，市府環保局今天也表示，市長張善政已要求市府各級機關在市府內舉辦會議時，都需禁用包裝飲用水及一次性飲料杯，今年中元普度也要求落實低碳祭拜觀念，盼發揮帶頭減碳、減塑的效果。

配合中央減塑政策，桃園市政府先前已要求飲料業者7月1日起不得提供塑膠一次用飲料杯。環保局長陳世偉表示， 往後除本市轄內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯外，本府各級機關也將帶頭示範，在各辦公大樓內辦理各項會議活動時禁用包裝飲用水及一次用飲料杯。

陳世偉表示，雖包裝飲用水使用方便，但大量塑膠產品會對環境造成嚴重影響，唯有善加利用可重複使用的器皿，減少使用一次用飲料杯，才不會給地球帶來更多負擔。

由於中元普渡將至，市府各機關也將辦理普度祭祀祈求平安，陳世偉表示，根據相關研究，每燃燒1公斤紙錢，碳排放量約為1.5公斤CO2e（二氧化碳當量，為測量碳足跡的標準單位），將對空氣品質造成相當大影響。