走訪「魯冰花」拍攝地感受湖光之美 首波活動將登場

交通部觀光局與苗栗縣政府為明德水庫打造全新品牌形象「水漾明湖」，首波活動「魯冰花湖光電影院」將於8月26、27日下午3點到晚上9點登場，下午的「湖光之旅」讓大家走進魯冰花拍攝場景、晚間放露天電影，要帶大家走入時光隧道，度過難忘的夜晚；下一波活動在9月間推出，安排交響音樂會及特色假日市集。

30多年前的經典電影「魯冰花」在頭屋鄉明德水庫取景，主題歌老一輩民眾更是耳熟能詳，縣府為明德水庫打造全新品牌形象，首波活動就以「魯冰花」電影為主題，希望讓大家感受明德水庫的山水之美和人文情懷。

苗栗縣文化觀光局指出，26、27日兩天的水庫湖光之旅，由苗栗縣觀光文化解說員協會帶參與者走訪電影拍攝地，來一趟水庫的深度文化之旅並感受人文風光，因近來天氣不穩，考量觀眾安全，魯冰花湖光電影院播映地點將由魯冰花故事場（海棠島）改為 魯冰花休閒農莊內，活動首日將邀電影主題曲原唱曾淑勤獻唱「魯冰花」、請找來影片重要角色「古茶妹」李淑楨為活動揭幕，讓觀眾在樂聲中遙想明德水庫往日風華，現場打卡即贈送免費限量觀影點心，還設有攤商及美食攤，讓大家認識在地產業魅力。

文觀局表示，兩場活動報名熱烈，26日場次已額滿、27日還有部分名額，報名延長至24日下午5點，有興趣的朋友請把握機會。