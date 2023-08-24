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走訪「魯冰花」拍攝地感受湖光之美 首波活動將登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府為明德水庫打造全新品牌形象「水漾明湖」，推動水庫老景點的活化與轉型。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府為明德水庫打造全新品牌形象「水漾明湖」，推動水庫老景點的活化與轉型。記者胡蓬生／攝影

交通部觀光局與苗栗縣政府為明德水庫打造全新品牌形象「水漾明湖」，首波活動「魯冰花湖光電影院」將於8月26、27日下午3點到晚上9點登場，下午的「湖光之旅」讓大家走進魯冰花拍攝場景、晚間放露天電影，要帶大家走入時光隧道，度過難忘的夜晚；下一波活動在9月間推出，安排交響音樂會及特色假日市集。

30多年前的經典電影「魯冰花」在頭屋鄉明德水庫取景，主題歌老一輩民眾更是耳熟能詳，縣府為明德水庫打造全新品牌形象，首波活動就以「魯冰花」電影為主題，希望讓大家感受明德水庫的山水之美和人文情懷。

苗栗縣文化觀光局指出，26、27日兩天的水庫湖光之旅，由苗栗縣觀光文化解說員協會帶參與者走訪電影拍攝地，來一趟水庫的深度文化之旅並感受人文風光，因近來天氣不穩，考量觀眾安全，魯冰花湖光電影院播映地點將由魯冰花故事場（海棠島）改為 魯冰花休閒農莊內，活動首日將邀電影主題曲原唱曾淑勤獻唱「魯冰花」、請找來影片重要角色「古茶妹」李淑楨為活動揭幕，讓觀眾在樂聲中遙想明德水庫往日風華，現場打卡即贈送免費限量觀影點心，還設有攤商及美食攤，讓大家認識在地產業魅力。

文觀局表示，兩場活動報名熱烈，26日場次已額滿、27日還有部分名額，報名延長至24日下午5點，有興趣的朋友請把握機會。

文觀局指出，縣府積極推動明德水庫老景點的活化與轉型，持續推動「明湖水岸觀光遊憩廊帶觀光環境整備計畫」，希望打造「水漾明湖」品牌、活化明湖碼頭區與海棠島，並將持續辦主題活動吸引人潮，9月2、3日上午10點至下午4點在日新島推出交響音樂會，邀頭屋及周邊鄉鎮的優質店家辦理市集，一站逛足在地特色商家，連續兩天活動期間都可免費進入日新島；活動訊息可上苗栗文觀局官網、苗栗文化觀光旅遊網查詢。

明德水庫打造全新品牌形象，首波活動「魯冰花湖光電影院」26、27日下午3點到晚上9點登場，安排「湖光之旅」讓大家走進魯冰花拍攝場景、晚間並放映露天電影，帶大家走入時光隧道。圖／苗栗縣政府提供
明德水庫打造全新品牌形象，首波活動「魯冰花湖光電影院」26、27日下午3點到晚上9點登場，安排「湖光之旅」讓大家走進魯冰花拍攝場景、晚間並放映露天電影，帶大家走入時光隧道。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府為明德水庫打造全新品牌形象「水漾明湖」，推動水庫老景點的活化與轉型。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府為明德水庫打造全新品牌形象「水漾明湖」，推動水庫老景點的活化與轉型。記者胡蓬生／攝影
明德水庫打造全新品牌形象，首波活動「魯冰花湖光電影院」26、27日下午3點到晚上9點登場，安排「湖光之旅」讓大家走進魯冰花拍攝場景、晚間並放映露天電影，帶大家走入時光隧道。圖／苗栗縣政府提供
明德水庫打造全新品牌形象，首波活動「魯冰花湖光電影院」26、27日下午3點到晚上9點登場，安排「湖光之旅」讓大家走進魯冰花拍攝場景、晚間並放映露天電影，帶大家走入時光隧道。圖／苗栗縣政府提供

水庫 電影 苗栗縣

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