快訊

建國啤酒廠讓地北科大 台酒從力抗到放手背後關鍵轉折

排隊變長、等餐變久…日本服務業正在「無聲縮水」

郭台銘玩真的？傳白營大咖幕僚入團 連署準備金抵中南部

新竹棒球場挨批不如高中等級 巨佳營造：依契約採嚴格標準

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
新竹市長高虹安7月中與美國場務專家Chad Olsen場勘新竹棒球場。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安7月中與美國場務專家Chad Olsen場勘新竹棒球場。圖／竹市府提供

美國職棒大聯盟指定場務BrightView七月來台檢視新竹市立棒球場工程，市府今天公布專家檢測分析報告，內容指球場排水、土層都有缺失，內野土壤甚至未達高中、公園場館標準；承包球場工程的巨佳營造對此回應，球場一切按照契約提供的數據、規範和圖說施作。

美國大聯盟指定場務分析報告指出，新竹棒球場表土層材質無法提供足夠的排水性能，甚至會升高球員受傷的風險，降雨及草皮積水後，排水速度會很慢，在與其實很難進行比賽。

巨佳營造表示，球場一切按契約要求的數據、規格和圖說施作，有相當嚴格的的規範，任何調整都需要變更設計，並非廠商想怎麼做就怎麼做。契約要求球場表土層要有25公分，表土層下依序還要0.6公分、1.8公分的碎石層，公司均有照做，但如果市府現在要以更高標準檢視，當然無法比較。

針對分析報告指球場有排水問題，巨佳營造強調「排水與滲水不同」，指即便是美國大聯盟球場，遇到大雨也是舖帆布防水，然後靠球場兩側的管溝疏導積水，待大雨過後，吸水車處理完球場表面雨水，殘留在表面之下的雨水才是靠土壤層消化排乾。

新竹市立棒球場目前處於停工狀態，尚未完工點交，又因規格標準掀爭議，巨佳無奈表示「不可能契約開國產車的內容，要我們打造出進口車的標準等級」，即便要做，也需要變更設計，希望能與市府回歸契約內容討論，讓事情能有圓滿結果。

新竹棒球場 新竹市立棒球場 大聯盟

延伸閱讀

棒球／新竹球場內野不如高中？資深場務點出台灣球場的通病

高虹安要公開棒球場調查原文 研議挽救球場、保護球員

新竹棒球場報告公開 綠議員：「沒大秘寶」反批她轉移焦點

高虹安曝林哲瑄受傷原因不只碎石！還有關鍵土壤「吸水變硬塊」

相關新聞

網友湧入下載新竹棒球場報告 竹市府官網被癱瘓急修復

新竹市政府今天上午10點公布美國職棒大聯盟指定場務單位檢測新竹棒球場的原文報告，但不少民眾無法點入網頁，疑似被癱瘓。市府...

新竹棒球場挨批不如高中等級 巨佳營造：依契約採嚴格標準

美國職棒大聯盟指定場務BrightView七月來台檢視新竹市立棒球場工程，市府今天公布專家檢測分析報告，內容指球場排水、...

大聯盟專家認證！新竹棒球場內野土壤標準不如高中球場

美國職棒大聯盟指定場務單位BrightView總經理Chad Olsen7月來台檢測新竹市立棒球場工程，市府今天公布專家完整原文的檢測分析報告，摘要內容提及排水、土層等都有缺失，尤其內野土壤成分未達職業標準，甚至未達高中、公園、綜合休閒場館的一般標準等，也已將報告附上翻譯送交地檢署，並評估擬定合宜的解決方案。 新竹市政府14日收到美方的檢測分析原文報告，今天上網公開開放下載，13頁報告附有圖文說明，並由美國大聯盟場務專家Murray Cook及Chad Olsen共同署名。針對場內土壤材料檢視結果是「成分不符合專業、校園和休閒內場混合設計的一般標準」、「比賽場地不符合職業棒球的規則和規定」。

高虹安要公開棒球場調查原文 研議挽救球場、保護球員

美國職棒大聯盟指定場務單位BrightView總經理Chad Olsen7月來台檢測新竹市立棒球場工程，市府今天公布報告...

新竹棒球場報告公開 綠議員：「沒大秘寶」反批她轉移焦點

新竹市政府今天公布美國大聯盟場務專家針對新竹棒球場的檢測分析報告，全文公開總共13頁。綠黨市議員劉崇顯說，從報告呈現第三...

高虹安曝林哲瑄受傷原因不只碎石！還有關鍵土壤「吸水變硬塊」

美國職棒大聯盟指定場務單位BrightView總經理Chad Olsen7月來台檢測新竹市立棒球場工程，市府今天公布報告...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦