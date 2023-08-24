新竹棒球場挨批不如高中等級 巨佳營造：依契約採嚴格標準

美國職棒大聯盟指定場務BrightView七月來台檢視新竹市立棒球場工程，市府今天公布專家檢測分析報告，內容指球場排水、土層都有缺失，內野土壤甚至未達高中、公園場館標準；承包球場工程的巨佳營造對此回應，球場一切按照契約提供的數據、規範和圖說施作。

美國大聯盟指定場務分析報告指出，新竹棒球場表土層材質無法提供足夠的排水性能，甚至會升高球員受傷的風險，降雨及草皮積水後，排水速度會很慢，在與其實很難進行比賽。

巨佳營造表示，球場一切按契約要求的數據、規格和圖說施作，有相當嚴格的的規範，任何調整都需要變更設計，並非廠商想怎麼做就怎麼做。契約要求球場表土層要有25公分，表土層下依序還要0.6公分、1.8公分的碎石層，公司均有照做，但如果市府現在要以更高標準檢視，當然無法比較。

針對分析報告指球場有排水問題，巨佳營造強調「排水與滲水不同」，指即便是美國大聯盟球場，遇到大雨也是舖帆布防水，然後靠球場兩側的管溝疏導積水，待大雨過後，吸水車處理完球場表面雨水，殘留在表面之下的雨水才是靠土壤層消化排乾。

新竹市立棒球場目前處於停工狀態，尚未完工點交，又因規格標準掀爭議，巨佳無奈表示「不可能契約開國產車的內容，要我們打造出進口車的標準等級」，即便要做，也需要變更設計，希望能與市府回歸契約內容討論，讓事情能有圓滿結果。