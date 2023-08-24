高虹安要公開棒球場調查原文 研議挽救球場、保護球員

美國職棒大聯盟指定場務單位BrightView總經理Chad Olsen7月來台檢測新竹市立棒球場工程，市府今天公布報告，摘要內容提及排水、土層等缺失，尤其內野土壤成分未達職業標準。外界也好奇下一步該怎麼走？新竹市長高虹安回應，未來的改善會以球員安全為主，已把這份報告提供給議會棒球場監督小組，接下來也將公開原文，並與棒球場體檢會、棒協等討論，如何來挽救棒球場。

高虹安今天上午參與中台灣區域治理平台，先在新竹縣義民廟參與祭典啟動儀式，會後媒體聯訪她對於報告出爐的回應，未來是否得「砍掉重練？」

高虹安回應，目前市府積極與美國公司溝通，接下來會與棒協、龍來公司討論，也會研議需要求償的時間，會綜合很多方向來討論。此外，市府會與原本施作的廠商討論後續如何改善，這是目前在這段時間很努力要做的部分，希望大家不要誤解這份報告有什麼見不得人的事情，既然大家都希望能原文公開，今天就依據議員的要求來全文公開。

對於未來的改善方案，高虹安說明會以球員安全為主，這份報告已提供給議會棒球場監督小組，接下來也會公開原文給各界，也提供給棒球場體檢會、工務等，一起討論如何來挽救棒球場。