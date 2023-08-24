新竹棒球場報告公開 綠議員：「沒大秘寶」反批她轉移焦點

新竹市政府今天公布美國大聯盟場務專家針對新竹棒球場的檢測分析報告，全文公開總共13頁。綠黨市議員劉崇顯說，從報告呈現第三方的開挖紀錄，可間接證明了球場底下根本沒埋大量廢棄物與「大秘寶」，民進黨市議員楊玲宜也要求市長高虹安別再延宕球場改善，否則誠信將持續崩盤，「如同涉貪案的人設崩盤」。

劉崇顯說，在21日追蹤要求市府公布棒球場改善報告，今天市府終於正式公布原文內容，看完後他也想跟市長高虹安一樣說「真的不是很妙」，但他強調不妙的是，報告呈現的土壤不合規格與排水問題都是早就已知的情況，更間接證明沒有所謂大秘寶。

美國大聯盟場務專家在新竹棒球場的檢測分析報告附上多張7月13日的檢測照片，劉崇顯說，從這些第三方的開挖照片紀錄中，間接證明了球場底下根本沒有埋大量廢棄物與大秘寶，但新竹棒球場就這樣被荒廢了八個多月，場地狀況真的不會妙到哪裡去，真的是令人失望。

劉崇顯認為，在棒球場工程尚未驗收的前提下，市府本就可以直接要求施工廠商，將場地改善至符合契約要求的規格，今年季初澄清湖與桃園棒球場也都分別被反應場地狀況不佳，都是盡快進行相關改善工程，於數周或一兩個月後即繼續投入職棒使用。

「呼籲高市長不要再講棒球場做為轉移焦點的提款機。」劉崇顯表示，高虹安市長為了這個報告已經延宕改善工程8個多月，應該盡快務實進行改善工作，並把棒球場還給市民，履行自己明年球季開打的承諾。

民進黨市議員楊玲宜身兼市議會成立的新竹棒球場設施改善監督小組成員，她不滿「高虹安市長狼來了喊久了，也是會變放羊的小孩」，因為到現在高虹安市府仍沒有提出新竹棒球場具體的改善方式與時程，BV公司所提出排水不良的問題並非今日才發現，至於要建議如何改善，才是竹市棒球場的重點。

楊玲宜也說，整份報告書的關鍵在於要去除清碎石層與重建表土層，但與市府成立的工程體檢會所建議的改善方式（切側溝）南轅北轍，希望高虹安市長早點醒悟把握公務時間，好好完成棒球場改善，兌現於明年3月前重啟棒球場的承諾，否則「狼來了喊久了，就像放羊的孩子」，誠信將崩盤。

最後，楊玲宜也從全文公開的報告內容發現收信人為「Erik Chang」，她質疑此為何人？是否是身為體檢委員會的委員之一張運智，同時也是悍創運動創辦人，這麼恰巧好拿下棒球場改善專業諮詢招標案？這不是綁標圖利廠商是什麼？