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高虹安曝林哲瑄受傷原因不只碎石！還有關鍵土壤「吸水變硬塊」
美國職棒大聯盟指定場務單位BrightView總經理Chad Olsen7月來台檢測新竹市立棒球場工程，市府今天公布報告，摘要內容提及排水、土層等缺失，尤其內野土壤成分未達職業標準，甚至未達高中等一般標準等。對此，新竹市長高虹安透露，針對棒球場連高中校園操場品質都不如的評語「非常的詫異」，報告中也提到選手林哲瑄受傷的原因，不只是因為碎石，草下土壤未使用合格材質，吸水後就變成硬塊，這就是造成容使選手受傷原因。
高虹安今天上午參與中台灣區域治理平台，先在新竹縣義民廟參與祭典啟動儀式，會後媒體聯訪她對於報告出爐的回應。高虹安表示，在報告中看見，讓我們很詫異的是，最差的一句評語是，「12億的棒球場竟然連美國高中校園的操場品質都不如。」當然看完報告後，市府也再次跟美國的公司確認，新竹市棒球場是否真的有如所說狀況如此不好。
高虹安表示，目前看見幾項問題，去年七月開賽兩場後，造成選手受傷甚至開刀，這裡面提及是因為草地表面有碎石所造成的受傷，現在的問題更嚴重，不只是表面碎石，連下方的輕土層、排水問題，都有很大的問題，草地下的土壤，沒有使用合格的材質，造成吸水後就變成硬塊，這就是為什麼造成容易使選手受傷的原因。
其次，球場無法達到半小時內排水的功能，排水有分垂直排水、水平坡度排水，一旦選擇坡度排水，就要讓水能洩流到排水溝，若是垂直排水，土層要能依據專業建議，從草地到下方輕土層、排水層等。
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