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美專家認證新竹棒球場缺失 議員批：爛工程前朝還不承認

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
美國大聯盟MLB場務專家Chad Olsen（右）7月13日到新竹棒球場勘查，市長高虹安（中）會同了解。圖／竹市府提供
美國大聯盟MLB場務專家Chad Olsen（右）7月13日到新竹棒球場勘查，市長高虹安（中）會同了解。圖／竹市府提供

美國大聯盟場務專家認證新竹市立棒球場缺失多，今天出爐的檢測分析報告點出「比賽場地不符合職業棒球的規則和規定」，引發熱議。市議會國民黨黨團陳慶齡直言本來就是個爛的工程，只是前朝不願意承認，也要釐清誰要負責改善費用？棒球場設施改善監督小組召集人議員吳旭豐也說「改善不能再拖了」，市府應說明後續期程。

市議員陳慶齡說，花費12億元的新竹市立棒球場重建工程本來就問題很多，只是前朝不願意承認，且營造商先前也有黑紀錄，商譽本就有問題，怎能期待做出好的品質？他認為既然美方專家報告已認證，新竹棒球場不是適合比賽的場地，就要趕快改善。

「棒球場趕快挖掉全部做新的！」 陳慶齡說，黨團立場希望市府改善不要再拖了，新竹市民已經當冤大頭1年多，市府應該趕快給出排程，既然水落石出，市府應該要懲處相關人員，也要釐清後續改善誰要負擔？「是營造商出，還是市府要背這筆爛帳？」

國民黨籍議員吳旭豐看了今天公布的美方專家報告內容直言「不意外」，過去就已經清楚知道棒球場排水、土壤有問題，但美方採用專業檢測，可增加報告的可信度，但確實棒球場這些缺失「始終都存在」，也都是許多人都清楚知道的問題。

吳旭豐認為既然棒球場等缺失問題從以前到現在都一樣，呼籲新竹市政府趕快提出改善計畫，身為改善監督小組召集人會發文給市府，希望下周就要開會，要求市府針對報告說明以及後續改善進度，「大家現在要的是改善進度，不能再拖下去了。」

時代力量市議員林彥甫認為，從棒球場設置地下停車場，到排水系統的設計，以及土層的成分顯然都造成目前球場排水系統不良的主因，除了工程廠商外，市府也應一併追究設計監造廠商的責任。

新竹棒球場

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