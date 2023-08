大聯盟專家認證新竹棒球場缺失！內野標準不如高中球場

美國職棒大聯盟指定場務單位BrightView總經理Chad Olsen7月來台檢測新竹市立棒球場工程,市府今天公布專家完整原文的檢測分析報告,摘要內容提及排水、土層等都有缺失,尤其內野土壤成分未達職業標準,甚至未達高中、公園、綜合休閒場館的一般標準等,也已將報告附上翻譯送交地檢署,並評估擬定合宜的解決方案。

新竹市政府14日收到美方的檢測分析原文報告,今天上網公開開放下載https://gov.tw/AdR,13頁報告附有圖文說明,並由美國大聯盟場務專家Murray Cook及Chad Olsen共同署名。

報告並說明7月檢測方式包含自然排水測試、淸碎石排水測試、底部排水測試、截斷面勘驗、專業實驗室檢測各層取樣材質、專家環場視察等,詳盡解釋土壤級配、排水條件、球場尺寸、噴灌系統等球場關鍵組成,並針對後續改善提出優化建議。

該分報告內容談到球場排水問題,經翻譯原文後提到「新竹棒球場表土層材質無法提供足夠的排水性能,甚至會升高球員受傷的風險;降雨及草皮積水後,排水速度會很慢,在雨期時將很難進行比賽。」

專家也發現表土層下方的清碎石層,報告顯示其含有細小的石塵顆粒,這些顆粒被鎖定且太過緊實,以至於水份無法進入此層以下的排水系統。「這種材料通常不被批准作為運動場場地的生長介質或排水材料」(This material is not typically used in athletic field construction as an approved growing media or drainage material.)

此外,報告也直白點出「內野土壤成分未達職業標準,甚至未達高中、公園、綜合休閒場館的一般標準,沙子、淤泥和粘土的比例也不符合棒球場的行業標準。」(The composition of this material does not meet general standards for professional, high school or parks and recreational infield mix design.....)

專家並在報告中建議若要排水與土壤問題,要重建表土層及去除清碎石層。(Reconstruction of this layer with a rootzone material capable of resisting compaction and allowing for enhanced drainage performance is recommended.)

新竹市政府今天指出,經科學儀器及專家檢驗後,報告描述球場狀況與2022年7月 20日由職棒球員工會所提出球場使用回饋心得相符,包含內野紅土區稍嫌鬆軟、不夠紮實、顆粒過大、含沙量及碎石粒過多,容易積累體能負擔及下半身運動傷害等狀況。

此外,美方專家的檢驗報告,同時也釐清3月分新竹棒球場工程體檢會議會勘時,球場曾出現明明多日未降雨,卻在先前挖出的坑洞發現積水,且遲無法排水的滿溢現象。