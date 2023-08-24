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大聯盟專家認證新竹棒球場缺失！內野標準不如高中球場

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安7月中與美國場務專家Chad Olsen場勘新竹棒球場。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安7月中與美國場務專家Chad Olsen場勘新竹棒球場。圖／竹市府提供

美國職棒大聯盟指定場務單位BrightView總經理Chad Olsen7月來台檢測新竹市立棒球場工程，市府今天公布專家完整原文的檢測分析報告，摘要內容提及排水、土層等都有缺失，尤其內野土壤成分未達職業標準，甚至未達高中、公園、綜合休閒場館的一般標準等，也已將報告附上翻譯送交地檢署，並評估擬定合宜的解決方案。

新竹市政府14日收到美方的檢測分析原文報告，今天上網公開開放下載https://gov.tw/AdR，13頁報告附有圖文說明，並由美國大聯盟場務專家Murray Cook及Chad Olsen共同署名。

報告並說明7月檢測方式包含自然排水測試、淸碎石排水測試、底部排水測試、截斷面勘驗、專業實驗室檢測各層取樣材質、專家環場視察等，詳盡解釋土壤級配、排水條件、球場尺寸、噴灌系統等球場關鍵組成，並針對後續改善提出優化建議。

該分報告內容談到球場排水問題，經翻譯原文後提到「新竹棒球場表土層材質無法提供足夠的排水性能，甚至會升高球員受傷的風險；降雨及草皮積水後，排水速度會很慢，在雨期時將很難進行比賽。」

專家也發現表土層下方的清碎石層，報告顯示其含有細小的石塵顆粒，這些顆粒被鎖定且太過緊實，以至於水份無法進入此層以下的排水系統。「這種材料通常不被批准作為運動場場地的生長介質或排水材料」（This material is not typically used in athletic field construction as an approved growing media or drainage material.）

此外，報告也直白點出「內野土壤成分未達職業標準，甚至未達高中、公園、綜合休閒場館的一般標準，沙子、淤泥和粘土的比例也不符合棒球場的行業標準。」（The composition of this material does not meet general standards for professional, high school or parks and recreational infield mix design.....）

專家並在報告中建議若要排水與土壤問題，要重建表土層及去除清碎石層。（Reconstruction of this layer with a rootzone material capable of resisting compaction and allowing for enhanced drainage performance is recommended.）

新竹市政府今天指出，經科學儀器及專家檢驗後，報告描述球場狀況與2022年7月 20日由職棒球員工會所提出球場使用回饋心得相符，包含內野紅土區稍嫌鬆軟、不夠紮實、顆粒過大、含沙量及碎石粒過多，容易積累體能負擔及下半身運動傷害等狀況。

此外，美方專家的檢驗報告，同時也釐清3月分新竹棒球場工程體檢會議會勘時，球場曾出現明明多日未降雨，卻在先前挖出的坑洞發現積水，且遲無法排水的滿溢現象。

至於後續如何改善棒球場？市府表示，後續將盡速召開新竹市立棒球場工程體檢會議，針對BrightView提出的改善評估建議，研擬棒球場的具體改善方案及期程，相關行政作業皆確實且迅速進行中，還給市民一座能夠安全舉辦比賽的棒球場。

新竹市政府今天公開美方原文檢測報告，並開放公眾下載。圖／竹市府提供
新竹市政府今天公開美方原文檢測報告，並開放公眾下載。圖／竹市府提供
美國大聯盟專家7月中場勘測試新竹棒球場。圖／竹市府提供
美國大聯盟專家7月中場勘測試新竹棒球場。圖／竹市府提供
美國大聯盟專家7月中場勘測試新竹棒球場。圖／竹市府提供
美國大聯盟專家7月中場勘測試新竹棒球場。圖／竹市府提供
新竹市立棒球場美方分析報告，由Murray Cook、Chad Olsen共同完成。圖／竹市府提供
新竹市立棒球場美方分析報告，由Murray Cook、Chad Olsen共同完成。圖／竹市府提供

新竹市立棒球場 運動傷害 美國

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