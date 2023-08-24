大樓設充電樁糾紛多 地方怨政府推責管委會

新竹縣市掛牌電動車多達3696輛，但近年陸續衍生大樓裝設電動車充電樁糾紛，及消防安全與保險需求，立委邱顯智、王婉諭昨天邀相關部會官員到新竹開座談會，不少大樓住戶紛紛抱怨，裝設充電樁維護責任風險都推給管委會，出事誰敢承擔？2立委要求內政部將充電車位消防標準納入法律，也要有社區補助方案。

新竹號稱科技城，電動車成長迅速，但新竹縣市都面臨公共停車樁布建不足的窘境，2縣市政府今年都向交通部公路總局提出補助獲核定。

新竹市獲7043萬餘元建置266支充電樁，新竹縣則獲5021萬餘元建置220支充電樁，都預計明年底完成裝設。

不過，社區大樓等私人場域裝設自用充電設施，交通部認為應回歸市場機制，加上非公共使用，不在公共充電樁補助範圍內，實際上，新竹地區近年頻傳自家社區大樓設置充電樁，衍生管委會與住戶的糾紛不斷，怨聲載道。

邱顯智、王婉諭昨天邀請相關部會官員到新竹座談，1名大樓住戶批評營建署將社區充電樁管理維護責任風險推給管委會，只用社區自治，就要社區承擔，即便管委會自訂免責條款，但是這合法嗎？如果地下室發生電動車火警衍生公安，還有財損的問題，又該如何因應處理？

邱顯智認為問題根本原因就是政府沒有關鍵的消防標準，他指出，中央應納入法律，針對消防標準、保險分攤等面向明確指引，也應祭出足夠的預算補助，勿將推動運具電動化政策的責任都丟給個人和社區承擔。

王婉諭表示，內政部營建署正在研擬公寓大廈條例修正草案，將降低區權會提案門檻、管委會不得拒絕專業評估，及強制要求電動車充電樁設施要保公共意外責任險等，但充電車電動車位的消防標準依舊沒有入法，要求內政部消防署與營建署必須研議。