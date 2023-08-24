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迎接開學 苗26校路口 建行人專用時相

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

國中小學8月30日開學在即，苗栗縣政府在26所學校建置行人專用時相號誌，將於特定的上學、放學時段啟動，減少衝擊交通，提升學童走路安全，並將滾動式檢討調整。

行人安全問題近來備受注意，苗栗縣府去年在學校、醫院周邊設置7處行人專用、早開時相號誌，沒有發生行人死亡交通意外案例，今年追加35處路口，預計8月28日啟用，頭份市民代表周訓宇等地方人士擔心配套不足，及民眾不夠充分認知了解，讓美意打折扣。

縣府工務處指出，新增35處行人專用號誌，路口包括26處學校、3處醫院、6處火車站附近，系統已經完成建置，8月28日進場立牌告示，29日學生返校日試行，30日開學啟動，將視各校提報時段開啟。

專用行人時段一般會於上午7點至7點半、中午12點半至12點50分、下午3點半至3點50分、下午4點半至5點，集中於上學、放學時段，不會全天候實施，兼顧衝擊交通程度，並且提升學童的安全。

工務處指出，苗栗市建功國小旁的中正路、建功街口比較特殊，縣府預先建置行人專用時相設施，但因路口上、下班尖峰時段，車流量龐大，現場有交通指揮疏導人員，因此暫時不啟用，42處行人專用時相路口，縣府都會持續滾動式檢討，以期達到效果最好。

升學 苗栗縣 火車站

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