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每趟15元 關埔安心通學專車 30日上路

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市關埔地區部分學生無法就學入學，市府昨宣布「關埔地區安心通學專車」30日發車。記者張裕珍／攝影
新竹市關埔地區部分學生無法就學入學，市府昨宣布「關埔地區安心通學專車」30日發車。記者張裕珍／攝影

新竹市關埔地區部分學生就學面臨光武國中總量管制無法就近入學，市長高虹安選前喊出安心通學專車政見，市府昨天宣布「關埔地區安心通學專車」30日發車，讓須越區就讀新科國中、建華國中的學生能搭車通學，9人座小巴比照公車價格，每趟只收15元，車上還會播放英文教學，讓學生「上車即上學」。

市府教育處安排車身貼有「關埔地區安心通學專車」的9人座小巴在新科國中亮相，也是全市第1條國中安心通學專車，市府投入600萬元開辦，上課日固定有8條路線接送孩子上學、放學，高虹安說，關埔地區發展快速，校舍無法容納那麼多孩子就近入學，市府完成檢討學區畫分前，先推出安心通學專車，解決眼前嚴峻的就學問題。

新科國中校長林燕玲說，因為光武國中屬於總量管制學校，部分孩子無法入學光武，轉分發到新科、建華國中，但過去陸續會有家長反映「光復路好塞」接送不易等心聲，市府推出通學專車，預計有44名學生將搭乘，並持續受理搭乘登記。

建華國中校長蔡之浩說明，通學專車為早上7點發車，學生可在7點半到校，1趟只收15元，但須先預繳1個學年的費用，經調查意願將有10多名學生搭乘。

市府指出，「關埔地區安心通學專車」30日起發車，除了附有保險，也將有3大特色，建置安心通學專車App與每條路線專屬LINE群組，讓家長也能同步了解孩子的搭車情形，屆時也會在車上播放英文或相關教學課程等，讓學生上了車就能開始學習。

市府教育處副處長張品珊說，目前經調查有55名學生願搭專車，專車滿車供不應求，因契約有規範後續擴充事宜，會再評估擴充名額。

高虹安 英文 新竹

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