桃抓改裝車噪音 查獲將罰3000

「山道猴子」短片掀改裝車話題，凸顯噪音擾民，桃園市環保局繼6月實施靜桃專案後，擬加重打擊力道，將全市全時段畫為噪音管制區，只要改裝車使用非原廠、未經環境部認證或環保局檢驗合格的排氣管，一旦查獲就直接開罰3000元，累犯最高可處3萬元罰金。

靜桃專案稽查改裝車噪音，環保局法源噪音管制法第13條，被檢舉車輛須於指定時間到指定地點複檢車輛噪音是否符合管制標準，不符合可處1800元到3600元罰金，未來依噪音管制法第8條設定範圍與時間後，管制區內未使用原廠、環境部認證或環保局檢驗合格的排氣管就屬行為違規，可處3000元到3萬元罰金。

環保局指出，目前取締辦法是針對車輛規格是否合乎標準開罰，屬於「標準罰」，新辦法是針對改裝者於管制區使用非法排氣管的行為開罰，屬於「行為罰」，目前規畫的管制範圍和時間為全市全時段，預公告至8月29日，期間將蒐集意見，彙整送環境部核定。

不過，新辦法主要是針對改裝機車，改裝汽車因中央尚無認證標準，且排氣管在車輛底盤、末端有裝飾管或保險桿包覆，裸露程度不如機車，攔查時難辨是否違法改裝，所以汽車還是沿用標準罰。

市議員許家睿肯定做法，認為過去改裝車噪音問題難解的原因在於執法量能不足，及認定困難，市府適時調整取締辦法，但警方和環保稽查人員未增加，執法量能不足問題未解，成效有待觀察。

市議員余信憲認為，從行為人的使用情況判斷違法與否確實能遏止部分改裝行為，然而並非所有改裝都有噪音問題，也並非原廠車輛就沒有噪音問題，市府仍應將重點擺在噪音有沒有超標。