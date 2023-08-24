台鐵地下化平鎮段 確定過台66

桃園鐵路地下化規畫平鎮南端引道出土路段日前引發地方爭議，交通部提出的方案讓地方擔憂會造成鄰近中豐、延平路更塞，要求台鐵地下化平鎮南移出土「一定要過台66」；行政院副院長鄭文燦昨天視察，當場敲定宣布桃園鐵路地下化平鎮段工程南移1.2公里、過台66線出土，讓綠園道連結到66快速道路，成為台一線平行道路。

桃園鐵路地下化除南移方案之外，交通部鐵道局規畫另一個方案是南端鐵道出土位置在平鎮區新光路二段8巷平交道附近，但將永久阻斷封閉該平交道，地方過去認為此案將影響周邊10多里通行，會讓往來居民交通受阻，當地更壅塞，里長、民代、在地民眾強力反對。

鄭文燦昨視察桃園鐵路地下化工程表示，平鎮南端出土案，他擔任副院長後召開多次會議，考慮交通部規畫出土段將造成新光路平交道永久封閉、鐵路路廊活化的綠園道無法接到台66，不利整個地方交通，最後確定全案南延1.2公里、過台66才出土，讓綠園道可以一路從桃園到台66線。

鄭指出，南移涉及都計變更、土地取得和地上物除仍需要溝通，亦將導致經費修正增加100億元預算，平鎮段完工時間將從2029年4月延長到2031年6月。

針對鐵路地下化平鎮段南端出土南移1.2公里，地方藍綠議員及當地民眾均支持，鐵道工程專家楊漢生表示，南移案大概只有地下出口路線旁生意人會反對，南移能解決台66線橋下交通打結問題，對改善地方交通有正面的幫助，不過鐵路地下化的地下抽水、電控一定要特別注意才能避免運作的危險。

市府捷運工程局長劉慶豐表示，封閉新光路平交道會造成台66橋下平面更塞車不可行，如今行政院、交通部決定南移，中央、地方合作解決地方交通難題，市府將配合後續南移案都計變更和用地取得措施。

桃園鐵路地下化工程全長17.8公里，原有桃園、內壢、中壢站更新外，增設鳳鳴、中路、桃醫、中原、平鎮5個通勤車站，起點在新北市鳳鳴，終點在平鎮站；全案總經費1048億元，動工至今，整體工程進度27%，同時興建平鎮臨時站，預定2026年完工，讓平鎮鄉親早日就近使用。