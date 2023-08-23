快訊

SOHO中國欠稅暴雷危機：創辦人潘石屹「潤」到美國安身？

蘇拉颱風最快周末生成！另一熱帶低壓下午也形成 氣象局揭路徑影響

快開學了找嘸老師！北市缺逾百名代理教師 教育局坦言：今年招考不易

世客博周邊現行人地獄更見警車？ 機車違停將製單舉發

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
有民眾發現，位在領航北路一段及文康路口、高鐵南路二段及領航南路口人行道上，本月20日有機車違停卻未見警察開單，更驚見警車。圖／讀者提供
有民眾發現，位在領航北路一段及文康路口、高鐵南路二段及領航南路口人行道上，本月20日有機車違停卻未見警察開單，更驚見警車。圖／讀者提供

2023世界客家博覽會8月11日已盛大開幕，吸引不少民眾前往中壢青埔主展館看展，不過有民眾發現，位在領航北路一段及文康路口、高鐵南路二段及領航南路口人行道上，本月20日有機車違停卻未見警察開單。中壢警分局回應，警方將依檢舉畫面內容製單舉發。

有民眾本月20日晚間7時許拍下在領航北路一段及文康路口串客派對旁人行道上，有機車停放在高鐵南路二段及領航南路口人行道也有同樣情形，更驚見警用機車也停放於此，讓他批警察看見也不取締，反而一起違停，「讓世界各地的朋友來台體驗客家文化同時，也能感受道地的行人地獄」。

交通局運輸規畫科表示，若沒有格位或是停在管制區內，都是違規停放。

中壢警分局也說，關於民眾檢舉世客博展館附近有違規停車案，警方將依檢舉畫面內容製單舉發。並將持續加強周遭交通疏導並宣導同仁執勤應將車輛停放於合法地點。

有民眾發現，位在領航北路一段及文康路口、高鐵南路二段及領航南路口人行道上，本月20日有機車違停卻未見警察開單。圖／讀者提供
有民眾發現，位在領航北路一段及文康路口、高鐵南路二段及領航南路口人行道上，本月20日有機車違停卻未見警察開單。圖／讀者提供

人行道 警察 高鐵

延伸閱讀

步步驚心！台灣10大「行人地獄」交通亂象

《地獄里長》場景地獄第七殿 嘉義文史工作者揭秘「神秘沉廟」

台灣淪行人地獄怪規劃爛？ 網點出民眾劣根性：去日本喊羨慕、回來繼續違停

畫紅線繞過「這輛車」…民眾質疑車主後台硬 員林公所回應了

相關新聞

新竹市僅27支電動車公共充電樁 拚年底前新設52支

新竹市電動汽車持有率持續增長，截至2023年6月止，新竹市電能小客車登記量為1449輛，占轄內小客車總輛0.95%，遠高...

新竹大樓設電動車充電樁糾紛多 地方怨政府推責給管委會

新竹縣市掛牌電動車多達3696輛，都高於全國平均，但近年陸續衍生大樓裝設電動車充電樁糾紛，以及消防安全與保險需求，立委邱...

世客博周邊現行人地獄更見警車？ 機車違停將製單舉發

2023世界客家博覽會8月11日已盛大開幕，吸引不少民眾前往中壢青埔主展館看展，不過有民眾發現，位在領航北路一段及文康路...

罰金1千8變3千6！桃市抓猴子改車 擬畫管制區修稽查手段

「山道猴子」短片掀改裝車話題，除了交通亂象，也凸顯噪音擾民。桃園市環保局遏止改裝車噪音，繼6月實施靜桃專案後，擬加重打擊...

桃動保園區領養貓狗審核過嚴惹議 動保處明訂標準

桃園新屋動物保護園區內過去未明訂一套領養標準，領養人常被工作人員及志工詢問一些過於細部問題，認為審核過於嚴格，動物保護處...

桃鐵地下化南出土爭議敲定 鄭文燦：南延1.2k過台66線

行政院副院長鄭文燦今天上午視察桃園鐵路地下化平鎮車站工程，針對該地下化平鎮南端引道出土案地方爭議，鄭文燦提及目前地下化整...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦