世客博周邊現行人地獄更見警車？ 機車違停將製單舉發
2023世界客家博覽會8月11日已盛大開幕，吸引不少民眾前往中壢青埔主展館看展，不過有民眾發現，位在領航北路一段及文康路口、高鐵南路二段及領航南路口人行道上，本月20日有機車違停卻未見警察開單。中壢警分局回應，警方將依檢舉畫面內容製單舉發。
有民眾本月20日晚間7時許拍下在領航北路一段及文康路口串客派對旁人行道上，有機車停放在高鐵南路二段及領航南路口人行道也有同樣情形，更驚見警用機車也停放於此，讓他批警察看見也不取締，反而一起違停，「讓世界各地的朋友來台體驗客家文化同時，也能感受道地的行人地獄」。
交通局運輸規畫科表示，若沒有格位或是停在管制區內，都是違規停放。
中壢警分局也說，關於民眾檢舉世客博展館附近有違規停車案，警方將依檢舉畫面內容製單舉發。並將持續加強周遭交通疏導並宣導同仁執勤應將車輛停放於合法地點。
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