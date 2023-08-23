世客博周邊現行人地獄更見警車？ 機車違停將製單舉發

2023世界客家博覽會8月11日已盛大開幕，吸引不少民眾前往中壢青埔主展館看展，不過有民眾發現，位在領航北路一段及文康路口、高鐵南路二段及領航南路口人行道上，本月20日有機車違停卻未見警察開單。中壢警分局回應，警方將依檢舉畫面內容製單舉發。

有民眾本月20日晚間7時許拍下在領航北路一段及文康路口串客派對旁人行道上，有機車停放在高鐵南路二段及領航南路口人行道也有同樣情形，更驚見警用機車也停放於此，讓他批警察看見也不取締，反而一起違停，「讓世界各地的朋友來台體驗客家文化同時，也能感受道地的行人地獄」。

交通局運輸規畫科表示，若沒有格位或是停在管制區內，都是違規停放。