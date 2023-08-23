新竹市僅27支電動車公共充電樁 拚年底前新設52支

新竹市電動汽車持有率持續增長，截至2023年6月止，新竹市電能小客車登記量為1449輛，占轄內小客車總輛0.95%，遠高於全國平均之0.64%。新竹市政府指出，今年底前預計設置52支公共充電樁，並優先建置新竹漁港第二停車場、新竹市立棒球場地下停車場、園道五地下停車場等前瞻停車場。

新竹市掛牌電動車越來越多，但新竹市境內僅設置27支電動汽車公共充電樁，不少電動車主抱怨僧多粥少。市府交通處指出，今年7月成功向交通部爭取「電動車充電樁建置計畫」補助，獲交通部核定補助7000萬元，將於明年底前完成建置266支充電樁。

交通處進一步說明，市長高虹安上任後重視新竹市充電樁的布設情況，以利提升新竹市的整體低碳運輸發展，今年底前將先設置52支充電樁，剩餘214支將於明年底前完成，總計將完成慢充7KW共138支、快充30KW共80支、120KW共24支、180KW共24支總計266支，市府正辦理採購相關作業。

此外，市府都發處也提到，今年5月15日公告「新竹市既有公寓大廈增設電動車充電設備指引」提供社區納入規約使用，但充電設備於社區共用部分使用管理屬社區自治範圍，並無強制社區應裝設充電設置，不過社區有任何需求可諮詢市府協助輔導。

不少民眾關切電動車充電時的消防安全，市府交通處指出，新竹市的公有停車場都配置消防滅火器及自動防災噴灑系統等防救災器材，採用充電樁也須符合經濟部標準檢驗局訂定的充電樁國家標準，也採用檢驗合格的設備與能源管理EMS系統、具備過載保護和緊急斷電功能，確保公共使用安全。

消防局說明，內政部消防署今年辦理電動車搶救訓練，竹市消防局皆有派員參訓，也有自辦相關救災訓練，包含油電車情境救援演練、EV充電樁與ESS儲能系統全過程安全及緊急應變等，消防分隊也配有電動車電池滅火設備、滅火毯，以利即時救災。