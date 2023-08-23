新竹大樓設電動車充電樁糾紛多 地方怨政府推責給管委會

新竹縣市掛牌電動車多達3696輛，都高於全國平均，但近年陸續衍生大樓裝設電動車充電樁糾紛，以及消防安全與保險需求，立委邱顯智、王婉諭今天邀相關部會官員到新竹開座談會。不少大樓住戶紛紛抱怨，裝設充電樁維護責任風險都推給管委會，出事誰敢承擔？2立委要求內政部將充電車位消防標準納入法律，也要有社區補助方案。

新竹號稱科技城，電動車成長尤其迅速，但新竹縣市都面臨公共停車樁布建不足的窘境，2縣市政府今年都向交通部公路總局提出補助獲核定。新竹市獲7043萬餘元建置266槍充電樁，新竹縣則獲5021萬餘元建置220槍充電樁，都預計明年底完成裝設。

不過，社區大樓等私人場域窗社自用充電設施，交通部認為此應回歸市場機制，加上非公共使用，不在公共充電樁補助範圍內。實際上，新竹地區近年也頻傳自家社區大樓設置充電樁衍生管委會與住戶的糾紛不斷，有管委會主委因此挨告，怨聲載道。

1名大樓住戶出席座談會也批評營建署2年來沒大建樹，依舊將社區充電樁管理維護責任風險推給管委會，只用「社區自治」就要社區承擔，即便管委會自訂免責條款，但這合法嗎？若地下室發生電動車火警衍生公安還有財損問題，又該如何因應處理？

新竹縣公寓大廈發展協會理事長譚玉蓮表示，社區大樓裝設充電樁不外乎面臨用電安全、消防安全及費用分攤等三大問題，中央各部會及地方政府應提出實際政策，協助社區合理設置充電樁。也有住戶認為政府要有作為，否則2050淨零碳排是在開玩笑。

「根本的原因就是政府沒有關鍵的消防標準。」邱顯智認為，社區大樓設置充電樁往往演變成「好人與好人的戰爭」，中央應針對消防標準、保險分攤等面向明確指引，也應祭出足夠的預算補助，勿將推動運具電動化政策的責任都丟給個人和社區承擔。

王婉諭說，內政部營建署正在研擬「公寓大廈條例」修正草案，將降低區權會提案門檻、管委會不得拒絕專業評估及強制要求電動車充電樁設施要保公共意外責任險等，但充電車電動車位的消防標準依舊沒有入法，要求內政部消防署與營建署必須研議。