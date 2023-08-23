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罰金1千8變3千6！桃市抓猴子改車 擬畫管制區修稽查手段

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市環保局擬將全市全時段畫入噪音管制區規範，機車排氣管如果不是原廠，又無環境部認證編號或環保局檢驗標章，將直接認定是使用非法排氣管開罰。記者陳俊智／攝影
桃園市環保局擬將全市全時段畫入噪音管制區規範，機車排氣管如果不是原廠，又無環境部認證編號或環保局檢驗標章，將直接認定是使用非法排氣管開罰。記者陳俊智／攝影

「山道猴子」短片掀改裝車話題，除了交通亂象，也凸顯噪音擾民。桃園市環保局遏止改裝車噪音，繼6月實施靜桃專案後，擬加重打擊力道，將全市全時段畫為噪音管制區，只要改裝車使用非原廠、未經環境部認證或環保局檢驗合格的排氣管，一旦查獲就直接開罰3600元，累犯最高可處3萬元罰金。

桃園市環保局指出，目前靜桃專案稽查改裝車噪音是以噪音管制法第13條作為法源依據，被檢舉的車輛須於指定時間到指定地點複檢車輛噪音是否符合管制標準，不符合可處1800元到3600元罰金，而未來依噪音管制法第8條設定範圍與時間後，管制區內未使用原廠、環境部認證或環保局檢驗合格的排氣管就屬行為違規，可處3600元到3萬元罰金。

簡單來說，目前取締辦法是針對車輛規格是否合乎標準開罰，屬於「標準罰」，新辦法是針對改裝者於管制區使用非法排氣管的行為開罰，屬於「行為罰」，2個辦法的法源依據不同，所以罰則不同，目前規劃的管制範圍和時間為全市全時段，行政流程已進入「預公告」，「預公告」到29日為止，期間將蒐集各方意見，截止後將彙整送環境部核定。

不過，環保局也表示，新辦法主要是針對改裝機車，改裝汽車因中央尚無認證標準，且排氣管位於車輛底盤、末端有裝飾管或保險桿包覆，裸露程度不如機車，一般道路攔查時難辨是否違法改裝，所以汽車還是沿用「標準罰」，「行為罰」的執行難點有待進一步討論克服。

桃園市議員許家睿表示，過去改裝車噪音問題難解的原因在於「執法量能不足」和「認定困難」，市府適時調整取締辦法，從認定改裝方面下手，作法值得肯定，不過警方和環保稽查人員未增加，執法量能不足問題未解，成效有待觀察。另外，針對汽車難以「行為罰」取締部分，除了靠中央修法，市府也該設法增加科技執法提高執法量能，唯有雙管齊下，問題才有辦法徹底解決。

桃園市環保局擬將全市全時段畫入噪音管制區規範，機車排氣管如果不是原廠，又無環境部認證編號或環保局檢驗標章，將直接認定是使用非法排氣管開罰。記者陳俊智／攝影
桃園市環保局擬將全市全時段畫入噪音管制區規範，機車排氣管如果不是原廠，又無環境部認證編號或環保局檢驗標章，將直接認定是使用非法排氣管開罰。記者陳俊智／攝影
桃園市環保局擬將全市全時段畫入噪音管制區規範，機車排氣管如果不是原廠，又無環境部認證編號或環保局檢驗標章，將直接認定是使用非法排氣管開罰。記者陳俊智／攝影
桃園市環保局擬將全市全時段畫入噪音管制區規範，機車排氣管如果不是原廠，又無環境部認證編號或環保局檢驗標章，將直接認定是使用非法排氣管開罰。記者陳俊智／攝影
桃園市環保局擬將全市全時段畫入噪音管制區規範，機車排氣管如果不是原廠，又無環境部認證編號或環保局檢驗標章，將直接認定是使用非法排氣管開罰。記者陳俊智／攝影
桃園市環保局擬將全市全時段畫入噪音管制區規範，機車排氣管如果不是原廠，又無環境部認證編號或環保局檢驗標章，將直接認定是使用非法排氣管開罰。記者陳俊智／攝影
桃園市環保局擬將全市全時段畫入噪音管制區規範，機車排氣管如果不是原廠，又無環境部認證編號或環保局檢驗標章，將直接認定是使用非法排氣管開罰。記者陳俊智／攝影
桃園市環保局擬將全市全時段畫入噪音管制區規範，機車排氣管如果不是原廠，又無環境部認證編號或環保局檢驗標章，將直接認定是使用非法排氣管開罰。記者陳俊智／攝影

噪音 桃園 環境部

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