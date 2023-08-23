桃動保園區領養貓狗審核過嚴惹議 動保處明訂標準

桃園新屋動物保護園區內過去未明訂一套領養標準，領養人常被工作人員及志工詢問一些過於細部問題，認為審核過於嚴格，動物保護處近期訂出一套審核標準讓領養人更有依據，被民眾大讚。

動保園區目前收容約700隻狗及150隻貓咪，其中近100隻狗則為急難救助，目前於醫院救治中，不過動保園區收容數量也幾近滿載，非常需要民眾發揮愛心。

不過動保處先前接獲民眾反映，近2年領養審核標準比較嚴格，且工作人員會詢問一些相當細部問題，像動物生病了會帶去哪間醫院救治等問題，讓領養人感到困擾，也認為過於嚴苛。

動保處長王得吉表示，領養一直都有一定的SOP，不過過去太過寬鬆，近2年又變得比較嚴格，工作人員可能透過與領養人的聊天過程中，過於主觀判定領養人合不合適，讓要領養人認為困擾。

王得吉說，審核嚴但必須要有依據標準，為避免類似情形發生，因此訂定領養貓及狗的一套客觀標準，不僅更明確也更加有依據，像需準備家中室內、室外環境照片、影片等，租屋者也要請提供房東許可飼養寵物證明，並禁止領養的貓狗放養等，其中狗有8項而貓有9項條件，讓領養程序更加明確，也希望能增加領養量。