桃園中元普渡抽檢揪2款商品不合格 吃多恐呼吸困難不適
農曆7月中元普渡，桃園市衛生局抽驗轄內賣場、超市和網購平台販售應景食品情形，228件商品有2件不合格，情況均為商品二氧化硫超標，已要求業者下架並移請業者所轄衛生單位追查。
桃園市衛生局指出，此次抽驗商品包括水果、糕粿、零食飲料和蔬果肉類製品，驗出二氧化硫超標的商品均是酸菜，製造商分別為新北市的堡晟興業有限公司和彰化縣的文種實業有限公司。該商品二氧化硫法定含量標準應在每公斤0.03克以下，但堡晟興業的商品測得每公斤0.07克，文種實業則測得每公斤0.059克，因此要求下架。
衛生局指出，人體如果攝取過量二氧化硫，可能造成呼吸困難、嘔吐、腹瀉等症狀，特別是哮喘患者或過敏反應人士，提醒民眾二氧化硫為水溶性物質，調理前經過溫水浸泡，可去除殘留在食品中的二氧化硫。調理烹煮時掀開鍋蓋使二氧化硫揮發。另外，呼籲民眾挑選食物食材應選擇信譽良好的商家，也應避免食物顏色太過鮮豔、太白或聞起來有刺鼻味道，祭祀食品也應避免長時間閒置造成變質腐敗。
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