波羅汶八卦窯文資審查出爐 新竹縣文化局暫列冊追蹤

新竹縣湖口鄉波羅村大圓山陣地有3座超過一甲子歷史的磚窯廠，其中一座俗稱八卦窯的「霍夫曼窯」保存完整、深具文資價值，3名地方人士向新竹縣文化局提出指定古蹟、登錄歷史建築等申請，昨文化局委請3名專家學者辦理現場勘查，審查結果今天出爐，由於書面資料與構造物現況調查尚未完整，將了解土地所有權人意願後再審議評估，目前暫列冊追蹤。

新竹縣社區規畫師郭台貴，也是這次提出文資申請人之一，他於現場報告指出，早期湖口台地因當地紅土特性，磚瓦窯業蓬勃發展，目前尚餘幾座窯址，八卦窯即為其中一例。今年2月經他們邀集專家學者現勘，包括台南藝術大學藝術史學系教授盧泰康、古窯研究專家鄧淑慧以及廖倫光等，發現這座專門燒製紅磚的「霍夫曼窯」保存尚稱完整，相當具有研究價值。

郭台貴說，多位學者都非常肯定、支持將其打造成文化聚落，認為這邊是湖口先民奮鬥的歷史軌跡，呈現產業變遷加上因地制宜的改革，不僅反映戰後台灣磚瓦窯業發展、總結台灣窯爐演變的豐富性，更是記錄新豐、湖口地區產業史與物質文化的重要史蹟，期許將該區打造成為的「磚瓦窯文化聚落」。

新竹縣文創協會理事長鄧毅中也表示，在文資保存方面，台灣也有範例可循，將來搭配遺址，可以將此打造成如高雄古蹟中都唐榮磚窯廠，現在進行前置作業和想像，把利用的可行性和文資價值呈現出來，希望能窯廠保留為歷史建築，為地方開發史留下見證。

新竹縣第一選區立委參選人余筱菁也全程到場聲援，她指出先前竹東也有一座磚瓦窯，但保存都沒有這座「霍夫曼窯」完整，她認為如此具有歷史意義和文資價值的建物應該要被保存下來。

新竹縣文化局表示，近期陸續接獲3起民眾提報波羅汶八卦窯為歷史建築，文化局邀集3位具文化資產相關專業委員、提報人及土地所有權等相關權益人至現場勘查，發現八卦窯位於波羅村軍營聯外道路旁，地目為山坡地保存區，現況為閒置，周邊林木雜草叢生。

文化局表示，委員經審視窯址現場、充分聽取提報人與所有權人意見後，製作勘查結果紀錄，即返回文化局召開審查會議。經現場勘查委員討論後決議，目前書面資料與構造物現況調查尚未完整，建議先就新竹縣內同類型建造物辦理簡易調查研究，釐清其文化資產價值，並了解土地所有權人意願，以利後續審議會評估，目前暫予列冊追蹤。