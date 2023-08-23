新馬中台灣7天6夜踩線團訪台 百里侯親自接待貴客臨門

苗栗縣政府為搶食外國觀光客的旅遊商機大餅，與苗栗觀光協會、交通部觀光局參山處、台中市政府及南投縣政府等單位，共同辦理「2023年新加坡／馬來西亞中台灣踩線團」交流活動，邀請新、馬地區觀光業者來苗栗等中台灣觀光景點踩點，昨晚在苑裡鎮享沐時光飯店舉辦「苗栗吃喝玩購行媒合會」，希望透過業者的親身體驗，提高排入苗栗觀光遊程的意願。

近日新加坡、馬來西亞業者已順利搭機抵達台灣，展開為期7天6夜的踩線行程，縣府與苗栗觀光協會及在地觀光業者聯手，安排了其中4天的踩線行程，包括南庄蘇維拉莊園導覽、三義西湖渡假村導覽、三義鐵道自行車騎乘體驗、翩翩泰安導覽、泰安觀止導覽、卓蘭花露農場導覽、卓蘭壢西坪休區採果體驗、三義卓也小屋導覽、通霄飛牛牧場導覽、苑裡享沐時光莊園度假酒店導覽等。

昨晚媒合會由苗栗在地業者直接面對面與新、馬觀光業者進行媒合，包括苗栗縣民宿發展協會、竹南立康健康養生觀光工廠、卓蘭江記永安喜餅、大湖巧克力雲莊、三義鴨箱寶、銅鑼大補內彈珠汽水觀光工廠等業者，現場雙方互動非常熱絡。

苗栗縣長鍾東錦致詞時表示，非常歡迎新加坡、馬來西亞觀光業者此次的到訪，希望透過這幾天的踩線行程，再次發掘苗栗更多的觀光景點與潛力，並期待將其排入日後的台灣遊程，讓星、馬民眾也有機會可以感受到苗栗的美與好。

據了解，這波新、馬踩線團，後續將由台中市府、南投縣府接手，前往台中、南投踩點，最後在8月26日中午搭機離台。