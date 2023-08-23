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中元普度前 桃園衛生局抽檢賣場食品 2件酸菜不合格

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛生局到主要賣場抽檢中元普渡主要食品。圖／桃園市衛生局提供
衛生局到主要賣場抽檢中元普渡主要食品。圖／桃園市衛生局提供

中元普渡將至，桃園市政府衛生局維護食品安全，日前抽驗包含水果、素食、糕粿、休閒零食、飲料、蔬果製品及肉類製品等中元應景食品總計228件，其中2件酸菜檢出二氧化硫不符規定，已移轉貨源所轄衛生局後續辦理。詳細抽驗結果公布於衛生局網站及桃食安心資訊平台「新聞稿」區供民眾參考

衛生局表示，228件應景食品檢驗項目包含農藥殘留、動物性成分、防腐劑、著色劑、甜味劑、過氧化氫、二氧化硫、亞硝酸鹽等項目，不合格的酸菜檢出漂白劑二氧化硫0.07g/kg及0.59g/kg，皆超過限量標準0.03g/kg，已責令業者下架產品不得販售，違反食品安全衛生管理法可處新3萬元以上300萬元以下罰款。

衛生局呼籲食品業者應落實自主管理，另提醒民眾，選購食品時應避免顏色太過鮮豔、太白或聞起來有刺鼻味的產品，祭祀食

品應避免長時間置於高溫環境，以免微生物滋長導致變質腐敗。有問題可撥0800285000或1950消費者服務專線，向衛生局或消費者服務中心申訴。

衛生局 食品安全 抽驗 食安

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