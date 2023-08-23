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海洋主題特技本周六桃園上演 大園、楊梅表演後續上陣

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
8月26日晚間7時於新屋頭州兒七公園，將由FOCA福爾摩沙馬戲團帶來的海洋歷險記。圖／桃園文化局提供
8月26日晚間7時於新屋頭州兒七公園，將由FOCA福爾摩沙馬戲團帶來的海洋歷險記。圖／桃園文化局提供

桃園文化局推動「文化平權」與「文化近用權」重要理念，透過策畫一年一度的「桃園藝術巡演活動」，為偏遠鄉村導入精采絕倫的藝文表演，讓更多當地居民也能就近欣賞優質演出，享受被藝術豐富的生活。8月26日晚間7時於新屋頭州兒七公園，欣賞FOCA福爾摩沙馬戲團帶來的海洋歷險記，在精彩絕倫的表演中為仲夏留下美好回憶。

成立於2011年的「FOCA福爾摩沙馬戲團」，以台灣美麗寶島為名，融合傳統文化、在地文化、街頭文化及劇場藝術，致力於打造屬於台灣多樣化的當代馬戲藝術。

本次演出主題為「海洋歷險記」，不僅融入環境友善的議題，更透過節目與互動讓觀眾深刻體驗海洋環境保護的重要性。華麗舞台燈光和馬戲元素的完美融合，帶來難忘的視覺盛宴。

而驚險刺激的特技演出更將帶領觀眾進入驚險刺激的冒險旅程，故事情節描述勇敢的探險家在海底精靈的幫助下成功拯救失衡的海洋生態，寓意深刻感人。文化局表示，今年7月在復興及觀音的藝術巡演，吸引了超過2千名觀眾共襄盛舉。

「2023桃園藝術巡演」8至10月桃園各區巡迴演出，下個場次為大園場於9月23日周六晚間7時30分在大園國小辦理故事工廠三個諸葛亮戲劇表演，及楊梅場9月24日周日晚間7時在瑞梅國小辦理創造焦點島嶼怪誌：貓將軍奇幻馬戲表演。活動詳情請至桃園市政府文化局官網或臉書搜尋「桃演本鋪」查詢。

桃園 文化局

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