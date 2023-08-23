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南庄、泰安甜柿落果 可申請現金救助

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣南庄原鄉部落栽種的甜柿受連續降雨影響，導致落果嚴重。圖／楊文昌提供
苗栗縣南庄原鄉部落栽種的甜柿受連續降雨影響，導致落果嚴重。圖／楊文昌提供

苗栗縣南庄、泰安兩地原鄉是縣內重要的甜柿產區，但受今年6月連續降雨影響，落果情況嚴重，兩地初步勘察結果都已達農業天然災害現金救助標準，每公頃10萬元；縣長鍾東錦昨天率員到南庄鹿場部落勘察災情，指示農業處依程序加速作業，以協助受災農民。

農業處指出，苗栗是北部重要的柿產區，全縣柿子栽種面積約415公頃，幾乎每個鄉鎮都有栽種，其中南庄甜柿種植面積約57公頃、泰安約135公頃，甜柿是縣內原鄉重要的果品作物；6月是甜柿小果期，但受連續降雨影響，導致落果嚴重。

農業處說，初估結果南庄地區甜柿損害率已達20％的救助標準，泰安鄉更達30%，至於其他鄉鎮的牛心柿等不同種類柿子，農業處目前觀察是否也有受災情況。

鍾東錦昨由議員楊文昌、劉美蘭及南庄農會總幹事陳乾安、農糧署及鄉公所人員到鹿場部落了解甜柿災情。

楊文昌指出，南庄甜柿多在鹿場、鹿湖、鹿山及石壁部落栽種，除6月受梅雨季影響，套袋後7、8月也接連有大雨，不少落果就掉在袋內，柿農受災嚴重；另外也不時會受到猴害，猴群不分柿果成熟與否就亂咬、亂啃，也影響甜柿收成。

南庄 鍾東錦 農糧署

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