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竹縣敏感地質調查 10工地先做

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹報導
竹北新天坑前天傍晚管線修復，確認無漏氣及漏水，晚間回填假修復。記者郭政芬／攝影
竹北新天坑前天傍晚管線修復，確認無漏氣及漏水，晚間回填假修復。記者郭政芬／攝影

新竹縣竹北市光明六路與縣政七街口前天上午冒出新天坑，昨天建商、住戶代表、里長與技師等討論，將採被動式電磁波檢測道路安全，最快7到10日可完成；縣長楊文科昨也在主管會報指示盡快進行敏感地質調查，工務處已成功向營建署爭取到1千萬地質調查經費，預計半年內可完成。

竹北斗崙里長張琬媃說，昨邀土木結構技師拱祥生到場勘查，盼透過第三方檢測單位協助了解周邊道路狀況，後續將開說明會，讓社區了解施工與道路檢測狀況。

鄰近社區住戶說，建商雖然一周兩次監測且未超過標準，然而一旦超過就來不及了，社區希望能了解整體趨勢，盼建商能固定給予監測數據；另，建案地下6樓開挖深，導致震動頻率高，他們的社區內有龜裂狀況，建商允諾負責，未來社區也會提鄰損要求。

拱祥生表示，會採用被動式電磁波檢測，以光明六路、縣政七街為主，將檢測道路範圍下方30公尺來了解地質，有無潛藏孔洞或疏鬆狀況，以及前天因自來水沖蝕後，回填後初步的結果，預計最快7到10日可完成。

縣長楊文科昨指出，竹縣目前有10個工地正進行深基礎開挖，敏感地質調查要盡速進行，才能保障工程安全，以免再次發生類似案件。

楊文科 新竹 主管

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