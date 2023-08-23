司機荒 107條學生專車路線面臨調併

桃園市交通局統計各客運業者司機缺額目前近270人，「司機荒」仍未改善，承接學生專車主力的桃園客運還缺司機190人，由於高中以下學校8月30日開學，現有107條學生專車路線，部分勢必繼續取消或合併；桃客強調，開學前將全部確定路線，和學校一起盡力確保學生權益。

桃市學生專車集中在17所市立高中、2所國立高中，疫情後客運都面臨司機荒，一度傳出要停駛學生專車，立委萬美玲出面協調，向業者喊話顧及學生權益，如從中壢龍岡到北區沿海的高中，轉搭公車的時間和金錢成本，都比搭學生專車多至少1倍。

目前全市107條專車路線幾乎都由桃園客運經營，桃客強調，會盡力滿足學校需求，目前還缺190名司機，會逐一詢問各校路線需求和討論，有的路線如可透過既有公車路線在尖峰時段增班次，或兩條路線太接近，取消或合併在所難免；目前大部分學校都還在統計，預估下周開學前可以全部確定。

教育局曾評估改遊覽車接手，但光補貼費用就要1億難以負擔，只能協調各高中陸續調查搭車意願，商請客運業者繼續開學生專車，希望合併路線幅度不要過大。

部分高中能理解客運業者缺司機的問題，但也坦言學生專車需求高，調整路線會帶來衝擊，盼盡量避免。桃客說明，不會以不敷成本做為合併專車路線標準，開學後也會和學校滾動式評估。

在台1線旁的武陵高中，已利用這幾天新生訓練調查學生搭專車的意願。南崁高中表示，原本有6條路線，其中2條路線因為比較接近，上個月已和桃客協調，同意併成1條路線，不影響學生權益。

陽明高中原有2線專車減為1線，大園國際高中7線減為6線，上學期已取消新屋線，大溪高中原有12線減為8線，原因都是缺司機，桃客允諾盡力增加尖峰時段原有經過學校公車班次，方便學生搭乘；學校也在評估規畫遊覽車彌補減線影響。

教育局表示，已請學校和客運業者盡量保障學生權益，未來也將視情況協助滾動調整通學時間的公車班次，降低不便。