徐耀昌退出國民黨嗆侯有4罪狀 周典論：黨中央應對黨員寬容

苗栗縣前縣長徐耀昌今深夜發千文宣布退黨，再列國民黨總統參選人侯友宜4大罪狀，國民黨屏東縣議長周典論今受訪表示，尊重徐耀昌的決定，曾聽聞黨內有不少黨員傳出類似心聲，造成侯被提名時產生民調掉5%現象，黨主席朱立倫要下架民進黨、組非綠聯盟是很務實的做法，國民黨僅靠自身力量拚戰大選不會贏，只會保送民進黨總統參選人賴清德。

周典論表示，現有民意趨勢已彰顯國民黨僅靠自身力量無法贏得明年總統大選，朱立倫要組非綠大聯盟，進而下架民進黨，但當前仍未有實際行動，應是侯辦和黨中央仍有細節溝通不順，而鴻海創辦人郭台銘提邀約喝咖啡聊聊，黨也可邀郭台銘與柯文哲一同喝茶，找出彼此最大公約數，若黨繼續堅持下去，只會讓賴清德當選。

周典論認為，在郭台銘沒有宣布參選之前，對於黨員要寬容，不要影響大局，切勿因小失大，黨惟有符合民眾的期待，才能讓黨員有向心力，民眾才願意支持。