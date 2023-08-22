古蹟新竹州廳堆紙箱擋逃生 議員批市府最壞示範

新竹市政府「新竹州廳」興建於1925年，現為國定古蹟，民進黨新竹市議員曾資程今天發現，廳內的一處廊道堆置多個紙箱，影響洽公通行與逃生，怒批這是市府最壞示範。

新竹市政府提供回應稿表示，先前因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素，將府內部分出入口的鐵捲門拉下，教育處因業務繁多，需在該處暫置文件，教育處今年已於年中後有規劃依序整理清除作業。

市府表示，目前已規劃大倉庫供教育處暫時使用，今天下午已清出走道空間，後續再移至其他空間進行管理存放。

曾資程接受中央社記者電訪表示，上午他到市府時看到一處廊道堆置雜物，不僅影響洽公市民通行，無視逃生需求，認為這是新竹市長高虹安每天上班的地方，不知她是沒看到，還是沒心情看，直批「新竹市府帶頭做最錯誤的示範」。