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竹市路面現坑洞 市府請廠商覆蓋鐵板設警示待修復

中央社／ 新竹市22日電

北市新竹縣近月陸續出現路面「天坑」，新竹市水利路今天下午也被人發現有一處路面塌陷，市府獲報後請廠商到場覆蓋鐵板、設置三角錐，預計明天交通離峰期進行道路修復。

新竹市水源里長曾翰揚今天接受中央社記者電訪表示，下午他騎機車經過水源路時，發現路面有一處坑洞，且已被人插了一根樹枝作為警示，他停車確認，目視坑洞面積長約45公分、寬約30公分、深度約達60公分。

曾翰揚說，據他觀察，地下掏空的範圍比路面坑洞面積大，若有車輛經過，坑洞勢必會再擴大，他立即通知新竹市政府工務處到場處理。

曾翰揚指出，這次出現坑洞的路段，過去也曾發生過2次因自來水管破裂導致地基流失、路面塌陷，但這次經自來水公司人員初步判定，現場並無漏水情況，呼籲市府與管線單位應儘快查明塌陷原因，勿讓民眾因坑洞而發生意外。

新竹市府工務處回應，經會同自來水公司人員到場，確認坍塌地點並沒有管線滲漏水情形，今天下午已由廠商在現場覆蓋鐵板並擺設三角錐警示，將於明天交通離峰時段進行灌漿充實等道路修復作業。

台北市20日出現5月來第5處路面塌陷，台北市政府指出，這類坑洞案平均每年會有65件，但市長蔣萬安已下令新工處、衛工處及水利處跨單位總體檢，務必面對問題、解決問題。

新竹縣竹北市莊敬六街4月27日上午曾發生道路坍塌，出現「天坑」，造成停放路邊車格的車輛墜落。竹北市縣政七街道路8月21日也出現塌陷，現場自來水管、瓦斯管已在當天晚上9時搶修完成，並回填假修復，一旁的工地建商坦承疏失。

新竹 北市

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