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因應人口老化 桃園醫療小管家計畫再擴增

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
中壢天晟醫院自2017年承接桃園「醫療小管家」計畫，讓周邊里民能做些檢測，及早發現問題，今又在中壢龍安里龍江活動中心成立「龍江健康有夠站」新據點，繼續把關健康。圖／天晟醫院提供
中壢天晟醫院自2017年承接桃園「醫療小管家」計畫，讓周邊里民能做些檢測，及早發現問題，今又在中壢龍安里龍江活動中心成立「龍江健康有夠站」新據點，繼續把關健康。圖／天晟醫院提供

因應台灣人口老化趨勢，對長期照護、居家醫療的服務需求日益倍增，中壢天晟醫院自2017年承接桃園「醫療小管家」計畫，讓周邊里民能做些檢測，及早發現問題，今又在中壢龍安里龍江活動中心成立「龍江健康有夠站」新據點，繼續把關健康。

2019年天晟醫院先於中壢自立里辦公處前設立第一個常駐型服務據點，服務周邊4個里居民血壓、血糖、心律不整等，迄今已近8萬人次，並由個管師主動發掘異常或高危險個案，銜接後續治療、心理健康或長期照顧等醫療服務。

其中，心房顫動初篩381人，心律不整70人，藉由個管師轉介後，發現6人有心房顫動問題，能早期發現、治療。

今年桃園衛生局「醫療小管家」計畫再擴增服務據點，於龍安里龍江活動中心成立「龍江健康有夠站」，作為中壢區第2個常駐型服務據點，並舉辦「醫療小管家」服務據點揭牌典禮。

天晟醫院長鄭貴麟致詞表示，龍江健康有夠站服務時間為周一至周五上午8時至12時，設於龍安里龍江活動中心1樓，並參考先前自立里服務經驗，結合周圍醫療院所及在地資源，提供生理量測、諮詢關懷、運動體適能及衛教講座，並主動發掘個案提供管理與轉介，期盼能早期篩檢及適時轉介治療，以達預防及延緩失能與失智。

鄭貴麟說，藉由各式SOF、AD8、GDS-15評估量表，將高危險篩檢個案銜接後續醫療服務，同時配合政策，導入醫療小管家行動式資訊系統，布建遠距健康量測站，民眾可運用智慧型手機進行全方位健康管理，並提供即時健康諮詢與醫療照護服務，期望能增進桃園市居民整體照護品質，以落實醫療服務社區在地化。

桃園 衛生局 台灣人

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