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社福卡搭台鐵直逼200萬人次 全台僅南投縣不限境內使用

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
台鐵局公布各縣市社福卡目前使用將達200萬人次，全台僅南投縣敬老愛心卡可不限縣境內使用。記者黑中亮／攝影
台鐵局公布各縣市社福卡目前使用將達200萬人次，全台僅南投縣敬老愛心卡可不限縣境內使用。記者黑中亮／攝影

台鐵局公布各縣市社福卡累計搭乘人數即將突破200萬大關，共計有12個縣市的敬老愛心卡可使用搭乘火車通勤，各縣市乘車區間僅適用該縣市轄區內起站或迄站，惟獨南投縣因境內僅有集集支線，縣民的社福卡可不限縣境內使用，每次乘車點數使用上限依各縣市政府規定，超出部分由電子錢包餘額扣款。

南投縣社會及勞動處表示，南投縣敬老愛心卡提供南投縣長者及身心障礙朋友交通服務，7月1日起擴大使用範圍，每月補助1000點，可全額折抵用於4類大眾運輸系統，如區域公路客運、國光號國道客運、7家特約計程車隊每趟補助85點、台鐵車票每趟補助150點，強調月底點數未使用完無法累計。

台鐵局指出，持用社福卡旅客，比照電子票證可搭乘區間（快）車、莒光號、PP推拉式自強號；但觀光、團體、太魯閣、普悠瑪等列車，包含3000型自強號及其他指定列車不可搭乘；應經由各車站設置之「地方社福卡」專用通道驗票機刷卡進、出站，旅客如未走專用通道，驗票閘門會警示驗票失敗阻擋，不會扣款。

台鐵局強調，持社福卡乘車較上月成長5%，7月1日至8月20日已達193.3萬人次，7月每日平均3.7萬人、8月每日平均3.9萬人，自今年7月1日起開辦三大生活圈內發行之敬老、愛心卡使用點數乘車，第一階段啟用縣市有台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市及屏東縣等10個縣市，8月1日起再增加新竹市及新竹縣，共計有12個縣市可使用。

台鐵局公布各縣市社福卡目前使用將達200萬人次，全台僅南投縣敬老愛心卡可不限縣境內使用。本報系資料照片 記者黑中亮／攝影
台鐵局公布各縣市社福卡目前使用將達200萬人次，全台僅南投縣敬老愛心卡可不限縣境內使用。本報系資料照片 記者黑中亮／攝影
台鐵局公布各縣市社福卡目前使用將達200萬人次，全台僅南投縣敬老愛心卡可不限縣境內使用。記者黑中亮／攝影
台鐵局公布各縣市社福卡目前使用將達200萬人次，全台僅南投縣敬老愛心卡可不限縣境內使用。記者黑中亮／攝影

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