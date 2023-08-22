社福卡搭台鐵直逼200萬人次 全台僅南投縣不限境內使用

台鐵局公布各縣市社福卡累計搭乘人數即將突破200萬大關，共計有12個縣市的敬老愛心卡可使用搭乘火車通勤，各縣市乘車區間僅適用該縣市轄區內起站或迄站，惟獨南投縣因境內僅有集集支線，縣民的社福卡可不限縣境內使用，每次乘車點數使用上限依各縣市政府規定，超出部分由電子錢包餘額扣款。

南投縣社會及勞動處表示，南投縣敬老愛心卡提供南投縣長者及身心障礙朋友交通服務，7月1日起擴大使用範圍，每月補助1000點，可全額折抵用於4類大眾運輸系統，如區域公路客運、國光號國道客運、7家特約計程車隊每趟補助85點、台鐵車票每趟補助150點，強調月底點數未使用完無法累計。

台鐵局指出，持用社福卡旅客，比照電子票證可搭乘區間（快）車、莒光號、PP推拉式自強號；但觀光、團體、太魯閣、普悠瑪等列車，包含3000型自強號及其他指定列車不可搭乘；應經由各車站設置之「地方社福卡」專用通道驗票機刷卡進、出站，旅客如未走專用通道，驗票閘門會警示驗票失敗阻擋，不會扣款。