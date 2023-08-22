桃園市區瓦斯外洩 捷工局「施工挖破管線」灑水警戒

桃園市八德區介壽路二段今下午發生瓦斯外洩，消防人員下午2點多接獲桃園市捷運工程局來電報案，因施工不慎挖破管線，造成瓦斯外洩。救災人員到場現場警戒，出水霧稀釋瓦斯濃度，順利止洩，無人員傷亡。

今下午2點36分，桃園市消防局八德分隊接獲桃園市捷運工程局來電報案，施工單位於介壽路二段施工不慎挖破管線，造成瓦斯外洩，請派消防車前往協助。對此不少民眾路過，聞到濃濃瓦斯味，紛紛在網路討論「我騎過去都有聞到」、「國防大學這裡也很濃，到底怎麼了」、「難怪剛剛聞到很重的瓦斯味」。