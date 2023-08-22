新竹國際風箏節9月2日登場 超大巨型藍鯨將首度飛上天

2023新竹市國際風箏節將在9月2、3日在新竹南寮漁港登場，今年風箏節邀請來自6個國家、15個國際頂尖風箏團隊參與，還有全台近百位專業好手，更將首次在台灣放飛2隻全球最大的30公尺長鯨魚風箏，民眾前來參與消費還能免費獲得紀念風箏，絕對適合大小朋友同樂。

市長高虹安表示，新竹以「風」聞名，更是風箏展演的最佳場地，今年風箏節以「海想來」為主題，除了有超大鯨魚風箏，還有來自泰國的泰國神、新加坡的魚尾獅、瑞士的瑞士牛及美國的美國人造型風箏，展現多元異國風情，晚上的夜光風箏更是不容錯過。

竹市府產發處長許智堡說明，今年活動除了有上百隻風箏飛舞的壯觀場面之外，主舞台更有一系列精采的表演節目，包含momo家族親子表演、大型小丑秀、新象創作劇團演出及夜光溜溜球等。

活動還規畫古董車展覽，展出多款有故事、有特色的老爺車，以及辦理食魚生態教育活動傳達海洋永續發展的重要性，民眾也能順遊南寮漁港波光市集、魚鱗天梯、17公里海岸線等絕美觀光景點，感受新竹自然之美。

產發處表示，2023新竹市國際風箏節將於9月2日下午3點到晚上8點、9月3日下午3點到晚上6點登場，風箏節現場安排各種親子活動，包含一夜干DIY、漁拓DIY、漁樂木工DIY及風箏彩繪DIY，開放現場報名參加。

民眾於活動期間至新竹漁港波光市集、漁產直銷中心、貝殼市集及南寮周邊店家消費，並以「行動支付」方式付款，即可於活動會場「紀念風箏兌換區」，出示活動當天行動支付消費頁面，兌換紀念小風箏1支，每天限量500份。