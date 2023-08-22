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退而不休中高齡就業 勞發署補助企業70%訓練費

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
陳經理擁有豐富工安經驗與專長，透過在職訓練成為公司內部講師，為公司創造更多價值，退而不休。圖／勞發署桃竹苗分署提供
陳經理擁有豐富工安經驗與專長，透過在職訓練成為公司內部講師，為公司創造更多價值，退而不休。圖／勞發署桃竹苗分署提供

為促進中高齡高齡者就業，勞動部積極推動「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助計畫」和「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」，透過補助企業70%的訓練費用，鼓勵雇主讓中高齡、高齡或即將屆退的64歲勞工參與職業訓練，提升中高齡的員工價值，實現就業穩定。

目前任職盧森堡商濂達科技股份有限公司台灣分公司的陳經理，負責督導規畫廠區的工安業務。現年61歲的他，畢業於淡江化學系及清華大學原子核研究所，30年工作經驗皆與工安有關。

陳5年前加入位於幼獅工業區的濂達科技，擔任工安經理，他說，透過公司安排提升職能相關的專業培訓課程，讓他不僅成為公司的內部講師，與各部門溝通也更加順暢。雖然即將面臨退休，但他更想「退而不休」，持續將自己累積多年的工安專業知識傳承下去。

濂達科技表示，透過「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助計畫」，協助30名中高齡及高齡在職員工參與專業訓練課程，不僅提升其專業能力並實現經驗傳承，強化內部合作。公司離職率也由去年的2%降至今年的1%，顯示參與中高齡計畫不僅提升效能，更實現勞資雙贏。

桃竹苗分署長林淑媛說，透過持續僱用中高齡勞工，企業能夠實現多重價值，達到「青銀共融」的目標。這種合作不僅促進了經驗的傳承，也在知識和觀念上實現交流。中高齡勞工以其豐富的經驗和專業知識，成為年輕員工的良師益友，指導他們在職場上成長並避免重複錯誤。

林淑媛表示，年輕一代也能為中高齡勞工帶來新的思維和創新觀點，幫助他們適應不斷變化的環境。為了穩定協助中高齡及高齡勞工就業，桃竹苗分署自2021年起已協助110家企業申請中高齡及高齡就業訓練計畫，核定補助金額近700萬元，補助中高齡及高齡在職勞工訓練逾800人。

為促進中高齡及高齡者就業，勞動部積極推動「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助計畫」和「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」。圖／勞發署桃竹苗分署提供
為促進中高齡及高齡者就業，勞動部積極推動「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助計畫」和「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」。圖／勞發署桃竹苗分署提供

中高齡 高齡者 工安

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