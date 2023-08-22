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竹北路面塌陷完成搶修 竹縣府將辦敏感區地質調查

中央社／ 新竹縣22日電

新竹縣竹北市縣政七街道路昨天塌陷出現坑洞，新竹縣政府今天表示，工地建商坦承疏失，已完成搶修並回填假修復，此外將委由專業團隊進行竹縣敏感地區地質調查提前預防。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，竹北市縣政七街道路昨天塌陷，現場自來水管、瓦斯管已在昨天晚上9時搶修完成，並回填假修復，工地建商坦承疏失，縣長楊文科今天在縣府主管會報中責成工務處持續追蹤，要求建商確實改善。

楊文科說，此事件是施工不當造成路面塌陷，業者必須承擔，目前深基礎開挖工程共有10個工地，工務處要緊盯業者施工，注意地質狀況。

他表示，對於中長期敏感地質調查也要盡速進行，保障竹北地區所有工程施作，避免再次發生路面塌陷事件。

工務處長江良淵說，昨天專案小組建築師和土木技師到現場勘查，由起造人進行搶險工作，同時縣府勒令工地停工做緊急處理，建商總經理也到場說明，坦承這次事件發生與工地開挖有關係，承諾會負責到底。

江良淵表示，昨天管線部分修復完成，包含水跟瓦斯都測試過，無漏氣及漏水狀況，也在昨天晚上9時完成道路回填假修復，灌入輕質混凝土。

江良淵說，後續盡快與竹北市公所協調做透地雷達檢測，包含縣政七街及光明六路，待透地雷達檢測報告出來，在道路狀況安全無虞下，才會開放道路，初估約要封路10天左右。

對於新竹縣轄內深基礎開挖工程，江良淵指出，短期以約10人組成專案小組，進行密集稽查；中長期將委託專業團隊做新竹縣敏感地區的地質調查，預計今年下半年啟動調查，盼能提早發現問題，趕快做好前置處理，避免再次發生。

竹北市莊敬六街4月27日上午曾發生道路坍塌，出現「天坑」，造成停放路邊車格的車輛墜落。

新竹 北市

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