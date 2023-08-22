苗栗原鄉甜柿因豪雨落果嚴重 惱人的還有猴群來添亂

苗栗縣南庄、泰安兩地原鄉是縣內重要的甜柿產區，但受今年6月連續降雨影響，落果情況嚴重，兩地初步勘察結果都已達農業天然災害現金救助標準，每公頃10萬元；縣長鍾東錦今天率員到南庄鹿場部落勘察災情，指示農業處依程序加速作業，以協助受災農民。

縣府農業處指出，苗栗縣是北部地區重要的柿產區，全縣各種柿子栽種面積約415公頃，幾乎每個鄉鎮都有栽種，其中南庄鄉甜柿種植面積約57公頃、泰安鄉約135公頃，甜柿是縣內原鄉重要的果品作物；6月是甜柿小果期，但受連續降雨影響，導致落果嚴重。

農業處指出，縣府接獲地方反應甜柿嚴重落果情形後，鍾縣長即要求農業處依相關程序協助受災農民，最近並邀苗栗區農業改良場、農糧署及鄉公所人員現場鑑定災損情況，初估結果南庄地區甜柿損害率已達20％的救助標準，泰安鄉更達30%，至於其他鄉鎮的牛心柿等不同種類柿子，農業處目前觀察是否也有受災情況。

鍾東錦上午由縣議員楊文昌、劉美蘭及南庄農會總幹事陳乾安、農糧署及鄉公所人員到鹿場部落了解甜柿災情；許多果樹因落果，只剩果蒂、果柄留存，園內地面可見落果，還有已套袋的甜柿落在袋內。